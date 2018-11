Formula ykkösten 2019 tallipaikat selvillä – Kubican kärsivällisyys tuotti tulosta

Formula ykkösten Williams-talli tulee torstaina vahvistamaan, että Robert Kubica kilpailee tallin autolla ensi kaudella. Helmikuussa 2011 vakavan käsivamman saanut puolalaisajaja Kubica tekee Formula ykkösiin paluun kilpakuljettajaksi kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Kubica oli viime vuosikymmenen lopulla F1:n lupaavimpia ajajia. Hänen uransa F1:ssä katkesi kuitenkin vakavaan rallionnettomuuden, jossa hän oli menettää toisen kätensä.

Kubican piti palata F1-sarjaan jo 2012, mutta käsi ei silloin kestänytkään ajamista. Monissa arvioissa oltiin sillä kannalla, ettei Kubica voisi enää kisata F1-sarjassa. Mies itse oli kuitenkin toista mieltä ja pystyi testaamaan F1-autoa kesällä 2017.

Williamsilla hän toimi tänä vuonna testi- ja varakuljettajana. Hänen rahoituksensa ei vielä riittänyt koko kauden mittaisen sopimukseen, mutta ensi kauden osalta tilanne on toinen.

Formula ykkösten 20 ensi kauden tallipaikasta on vahvistettu 17. Vielä odotellaan Toro Rosson sopimusvahvistusta Alexandre Albonin kanssa sekä Force Indian sopimusvahvistusta Lance Strollin kanssa. Nämä sopimukset ovat julkistamista vaille varmoja.

Suomalaisista F1-sarjassa jatkavat ensi kaudella Kimi Räikkönen sekä Valtteri Bottas. Räikkönen vaihtaa Ferrarin Sauberiin ja Bottas jatkaa Mercedeksellä.

Räikkösen sopimus on voimassa vuoteen 2020. Bottaksen sopimus on vuoden kuluttua katkolla, mutta Mercedeksellä on optio hänen palveluksiinsa myös 2020.

Formula ykkösten tallipaikat 2019:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen, Pierre Gasly

Renault: Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg

Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

McLaren: Carlos Sainz , Lando Norris

Force India: Sergio Perez, Lance Stroll

Sauber: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Toro Rosso: Daniil Kvyat, Alexander Albon

Williams: Robert Kubica, George Russell