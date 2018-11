Naisten jalkapallomaajoukkue voi toteuttaa MM- tai olympiaunelman

Suomen taival jalkapallon alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoissa Uruguayssa päättyi pettymykseen, kun suomalaisten futistyttöjen joukkue jäi alkulohkoon, eikä voittanut yhtään ottelua. Jo itse kisapaikka kuitenkin todisti, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkueella voisi olla edessään loistava tulevaisuus.

Yksilötaidoissa Suomen joukkueen pelaajat eivät hävinneet uusiseelantilaisille, uruguaylaisille tai ghanalaisille. Ongelmia oli lähinnä pelitavassa, jossa Marko Salorannan johtama Suomen valmennustiimi hakkasi päätään seinään, kuin Antti Muurinen tai Mixu Paatelainen konsanaan. Saloranta tosin osoitti ihailtavaa suoraselkäisyyttä myönnettyään olevansa vastuussa.

Jalkapallo on Suomen harrastetuin urheilulaji ja naispelaajien määrä on viime vuosina noussut valtavasti. Kun ”Nuori Suomi – kaikki pelaa” hömpötyksistä on päästy eroon, tuottaa Suomi naisten jalkapallossa lupaavia pelaajia entistä enemmän.

Naispelaajillakin on eurokentillä nykyään mahdollisuuksia ammattilaisuuteen, vaikka rahapalkkiot eivät miesten tasolla olekaan. Haasteena onkin, että pelaajien kehitys jatkuisi kehityksen kannalta kriittisessä iässä 16-19 -vuotiaina, ja että naispelaajia pääsisi ulkomaille ammattilaisiksi yhä enemmän. Suomessa naisten pääsarjaa ei ole mahdollista pelata ammattilaisena.

Myös tukea veikkausvoittovaroista kaivattaisiin lisää. Naisten jääkiekkomaajoukkueen pelaajien taloudellinen tilanne helpotti kummasti, kun veikkausvoittovaroista annettiin jokaiselle viime talven olympiamitalistille 10 000 euron tukiraha.

Huippu-urheilumenestyksen kannalta naisjalkapalloilijoiden tuen kasvattaminen olisi järkeenkäypää. Naisten jalkapallomaajoukkueella on nimittäin huomattavasti paremmat mahdollisuudet MM-kisoihin tai olympialaisiin kuin miesten maajoukkueella.

Edellisen kerran suomalainen palloilujoukkue on nähty kesäolympiakisoissa Moskovassa 1980, kun miesten jalkapallomaajoukkue sai kisapaikan länsimaiden boikottien avulla. Sen jälkeen muita Pohjoismaita on nähty tositoimissa kesäolympialaisissa useammassa palloilulajissa, mutta Suomi on loistanut poissaolollaan.

Suomen miesten maajoukkueen pääsyä MM-kisoihin pidetään ikuisena unelmana. Naisten maajoukkue on pelannut EM-turnauksessa jo kolmesti. Paikka 2023 MM-kisoihin on Suomelta realistinen tavoite.

Naisten jalkapallomaajoukkueen pääsy Pariisin 2024 tai Los Angelesin 2028 olympialaisiin ei sekään ole mahdottomuus. Uruguayssa pelattavaan tyttöjen MM-turnaukseen pääsi Euroopasta vain kolme maata, joista yksi oli Suomi.

Perusta on olemassa. Seuraavan askeleen ottaminen edellyttää oikeita päätöksiä Palloliitolta sekä valtiovallalta. Suuren yleisön kiinnostus kyllä kasvaa, jos menestystä tulee.