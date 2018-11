Kimi Räikkösellä ikävä jäähyväiskisa – Valtteri Bottaksella kehno kausi

Abu Dhabissa ajettu Formula ykkösten kauden päätöskisa päättyi Lewis Hamiltonin voitonjuhliin. Viidennen maailmanmestaruutensa jo aiemmin varmistanut Mercedes-kuski Hamilton päätti upean kautensa arvoisellaan tavalla.

MM-pisteissä hopealle jäänyt Ferrarin Sebastian Vettel oli Abu Dhabissa kuin symbolisesti toinen. Max Verstappen oli kolmas ja Daniel Ricciardo neljäs.

Suomalaisittain kisa oli merkittävä pettymys. Kimi Räikkönen ei viimeisessä Ferrari-kisassaan päässyt maaliin tekniikan petettyä. Valtteri Bottas oli maalissa vasta viides.

Räikköstä keskeytys ei näyttänyt hetkauttavan. Jäämies antoi tavaramerkilleen uskollisen vastauksen C Moren tv-haastattelussa.

– Se on hyvä tai huono asia. Se on, mikä on. En mä ole miettinyt sitä sen enempää. Olisi nyt kiva ollut ajaa se kilpa, kun tänne asti tultiin, mutta tällaista se on välillä, Räikkönen summasi C Morelle.

Kisan jälkeen Räikkönen otti oluen. Hän vahvisti palaavansa töihin tiistaina, jolloin testaa Abu Dhabissa uuden työnantajansa Sauberin autoa. Räikkönen kilpailee Sauberin F1-tallissa seuraavat kaksi kautta.

Bottaksen kisa oli kuin symboli hänen heikosta kaudestaan. Hänen renkaansa menivät lukkoon ja sitten hän osui Max Verstappenin Red Bulliin. Bottas ei osannut sanoa, tekikö hän virheen, vai oliko vikaa Mercedeksen jarruissa.

Bottas oli kuljettajien pisteissä viides. Räikkönen sijoittui kolmanneksi ja Verstappen neljänneksi.

Kaudestaan Bottas antoi hyvin suorasukaisen analyysin.

– Tässä on ehtinyt miettiä ihan tarpeeksi. Meni päin sitä itteään tämän kausi. Nyt miettii mieluimmin tulevaa ja koittaa oppia tästä. Pieni loma tekee ihan hyvää jossain vaiheessa. Kunhan vain ehtii sellaiselle, Bottas sanoi kaudestaan.

Lopullinen F1-pistetaulukko 2018:

1. Lewis Hamilton Mercedes 408

2. Sebastian Vettel Ferrari 320

3. Kimi Räikkönen Ferrari 251

4. Max Verstappen Red Bull 249

5. Valtteri Bottas Mercedes 247

6. Daniel Ricciardo Red Bull 170

7. Nico Hülkenberg Renault 69

8. Sergio Perez Force India 62

9. Kevin Magnussen Haas 56

10. Carlos Sainz Renault 53

11. Fernando Alonso McLaren 50

12. Esteban Ocon Force India 49