Valtteri Bottaksen kausi lässähti – miksi?

Valtteri Bottas ei voittanut formulakaudella 2018 yhtään kilpailua. Hän jäi kuljettajien pisteissä viidenneksi, mikä oli ehdoton pettymys.

Bottas auttoi Mercedeksen kyllä merkkimestariksi. Tallille se oli riittävä tulos. Bottas sai vietyä Ferrarilta riittävästi pisteitä saavutettuaan seitsemän kakkostilaa.

Kauden loppu oli Bottakselta häneltä matalentoa. Neljässä viimeisessä kisassa hän jäi jokaisessa viidenneksi, mitä ei Mercedeksen tasoisella autolla voi pitää hyvänä tuloksena.

Viime kaudella Bottas oli voittanut kolme kisaa. Tänä vuonna hänen piti päästä lähemmäksi tallikaveriaan Lewis Hamiltonia. Niin ei kuitenkaan käynyt.

Tai itse asiassa alkukaudesta Bottas laittoi Hamiltonille tasapäisesti kampoihin. Paremmalla tuurilla hän olisi voittanut Kiinan ja Azerbaidzhanin kisat ja olisi voinut alkukesästä johtaa F1-pisteissä.

Kesäkuun lopulta lähtien Mercedeksellä dominoi Hamilton. Mercedes-pomo Toto Wolff nimesi Bottaksen ”siipimieheksi” jo heinäkuun lopulla.

Formula ykkösissä ykkös-kakkoskuljettaja -asetelmista harvoin kerrotaan julkisuuteen. Ferrarikin väitti aikoinaan pokkanaamalla, että Michael Schumacher ja Rubens Barrichello ovat tasavertaisia, vaikka jakeli samaan aikaan Barrichellolle käskyjä ”let Michael pass for championship”.

Mercedes todennäköisesti katsoi kesäkuussa paremmaksi keskittää voimavaroja Hamiltoniin ja kehittää autoaan tämän vahvuuksia varten. Hamiltonin vahvoista suorituksista se ei ota mitään pois. Päinvastoin, hänen taitojaan hyödyntämällä Mercedes tiesi pääsevänsä entistä parempiin tuloksiin.

Bottas sai heinäkuussa jatkosopimuksen kaudelle 2019, mutta tiesi varmasti jo silloin, että kauden 2018 loppupuolella hän soittaisi kakkosviulua.

Katkera paikka Bottakselle oli Sotshin kilpailu. Voitto olisi kuulunut hänelle, mutta Mercedes halusi Hamiltonin voittajaksi, koska halusi varmistaa Hamiltonin asemia kuljettajien mestaruustaistossa.

Formula ykköset on joukkueurheilua. Kuljettajat ovat sopimustensa perusteella velvoitettuja palvelemaan tallin etuja. Bottas hoiti ne velvoitteensa mallikkaasti.

Yllättävää oli, ettei Bottas loppukaudella pystynyt taistelemaan voitoista. Osasyynä oli moottoritehojen puute. Bottas joutui ajamaan vanhalla moottoriversiolla, jonka käyttöikä alkoi olla lopuillaan, joten tehojakaan ei löytynyt.

Bottas voitti 2017 kolme kisaa ja päätti silloin kautensa Abu Dhabissa voittoon. Loppukausi oli häneltä muutenkin hyvä, kun taas Hamilton laittoi loppukauden kisoissa jo vähän läskiksi.

2018 Hamilton voitti kaksi viimeistä kisaa ja jaksoi taistella loppuun saakka. Hän ei ottanutkaan varaslähtöä lomille. Bottas oli loppusyksyn kisoissa Hamiltonin rinnalla täysi statisti.

Bottaksella on yhä mahdollisuus nousta F1-tähdeksi, mutta kausi 2019 on sen osalta ratkaiseva. Hänen on hyökättävä rajusti heti alkukaudesta ja jätettävä Hamilton taakseen.

Tietysti siipimiehen roolikin voi auttaa uralla jatkoon Mercedeksellä 2020. Hamilton pitää Bottaksesta työparina ja yhteistyö on jo tuottanut kaksi tuplamestaruutta. Mercedes ajattelee myös harmoniaa.