Kimi Räikkönen ajoi 100 kisaviikonloppua – voitti yhden kisan

Kimi Räikkönen keskeytti viimeisessä Ferrari-kisassaan Abu Dhabissa viime sunnuntaina tekniseen vikaan. Se symboloi hyvin hänen viisi kautta kestänyttä toista pestiään Ferrari-kuljettajana.

Ensimmäisellä pestillään Ferrarilla 2007-09 Räikkönen ajoi 52 kisaa ja voitti niistä yhdeksän. Toinen Ferrari-pesti 2014-18 käsitti 100 kisaa, joista Kimi voitti yhden.

Formula ykkösten tulosanalyyseissa ei pidä tuijottaa tilastoja. Totuus oli, että Ferrarilla oli 2014 niin huono auto, ettei sillä voinut voittaa kisoja. Myös 2015 ja 2016 Ferrari oli Mercedeksestä vielä selkeästi takamatkalla ja ”Maranellon orhilla” oli mahdollista voittaa vain satunnaisesti.

Käänne tapahtui 2017, kun tekniset säännöt muuttuivat ja autoista tuli nopeampia. Ferrari ja Sebastian Vettel haastoivat Mercedestä ja Lewis Hamiltonia tasapäisemmin, mutta mestaruutta ei tullut.

Räikkönen ei voitoista taistellut. Monacossa 2017 voitto olisi todennäköisesti tosin tullut, ellei Ferrari olisi suosinut taktiikassaan Vetteliä.

Tänä vuonna Ferrarilla oli jopa parempi auto kuin Mercedeksellä. Räikkönen kykeni ajamaan 12 palkintosijaa, millä sivusi yhden kauden palkintoennätystään. Tosin edellisenä Räikkösen ennätysvuotena 2007 ajettiin vain 17 kisaa.

Austinissa lokakuun lopulla Räikkösen voittoa hehkutettiin kuin maailmanmestaruutta. Olihan edellisestä Räikkösen voitosta ehtinyt kulua viisi ja puoli vuotta.

Kuljettajana Räikkönen oli parhaimmillaan viime vuosikymmenen puolivälin tienoilla. Toisella Ferrari-pestillään Räikkösen tehtävänä oli toimia ensin Fernando Alonson kakkoskuljettajana 2014 ja sitten Vettelin kakkoskuljettajana 2015-18.

Ferrari arvosti Räikköstä hänen kokemuksensa, autonkehittelytaitojensa sekä roolinsa hyväksymisensä takia. Kuten esimerkiksi Alonso tai Nico Rosberg, ei Räikkönen ruvennut politikoimaan, vaan hoiti hommansa mukisematta.

Räikkösen julkisuusarvoakaan ei voinut vähätellä. Räikkösen ”epämediaystävälliset tölväisyt” toivat Ferrarille paljon julkisuutta, jonka avulla edistettiin pääbisnestä eli autojen myyntiä. Tavaramerkkinsä Räikkönen loi tahattomalla komiikalla ensin vahingossa, mutta hyödynsi brändiään uransa loppupuolella erinomaisesti, mikä varmasti näkyi tilipussissa.

Formula ykköset on joukkueurheilua ja huipputalleilla on tavallisesti ykkös- ja kakkoskuljettajat, vaikka ääneen sitä ei sanotakaan. Ferrari panosti autonkehittelyssään Vetteliin, jonka ajotyyli on tiettävästi aika lailla erilainen kuin Räikkösellä. Räikkönen kärsi tilanteessa, mikä varmasti näkyi tuloksissa.

Onnistuiko Räikkönen sitten viisivuotisella Ferrari-pestillään? Jos merkkimestaruuksien määrää tarkastelee, niin ei onnistunut.

Kaudella 2018 merkkimestaruus ei ollut kuitenkaan kiinni Räikkösestä, vaan Vettelistä, joka syksyn tultua kadotti itseluottamuksensa. Viimeisellä kaudellaan Räikkönen teki roolissaan aivan kelpo työtä saavutettuaan 12 palkintosijaa ja sijoituttuaan MM-sarjassa kolmanneksi.

Ensi vuonna Räikkönen toimii Ferrarin yhteistyötallin Sauberin palveluksessa. Sauberia hän testasi jo tiistaina Abu Dhabissa.

Ferrarilla kisaavat ensi kaudella Vettel ja parikymppinen suurlupaus Charles Leclerc. Ferraria on kritisoitu, että Vettel sai jäädä, mutta Räikkönen ei.

Avoin kysymys on, oliko Räikkönenkään enää halukas jäämään Ferrarille? Hän ilmoitti kauden lopulla, että lähde Ferrarilta haikeana.