Siipirikkoiset Suomi ja Venäjä vastakkain – Paasikiven sanat alitajunnassa

Suomi kohtaa koripallon MM-karsintaottelussa perjantaina Espoossa Venäjän. Ottelusta ei puutu panosta, sillä tappio hyvin todennäköisesti tietäisi suomalaisille karsiutumista Kiinassa 2019 pelattavista MM-kisoista.

Kansainväliset koripallopoliittiset riidat tekevät Susijengistä siipirikon. NBA ja Euroliiga ovat käynnissä, eikä Suomi saa parhaita pelaajiaan parketille. Lauri Markkanen on NBA-velvoitteissa ja Petteri Koponen pelaa Bayern Münchenin paidassa Eurooliigaa.

NBA-pelaajat olisivat olleet käytössä, jos MM-karsinnat olisi pelattu loppukesällä ja alkusyksystä. Samoin Euroliigan pelaajat.

Euroliiga ei ole pitänyt siitä, että maajoukkuepelejä järjestetään seurajoukkuekauden ollessa käynnissä. Kun Kansainvälinen Koripalloliitto FIBA:kaan ei nöyrtynyt Euroliigan uhittelun alla, pelataan MM-karsinnat ilman parhaita pelaajia. Häviäjinä ovat itse koripallo sekä koripallofanit.

Koponen on Suomen joukkueen pelintekijä. Hänen loistokkuuteensa perustuu myös pitkälti Susijengin menestys nykyisellä liikkuvalla kaukoheittovoimaan perustuvalla pelitavallaan.

Koripallon tapauksessa on turha väittää, ettei sota yhtä miestä kaipaa. Koposen tai Lauri Markkasen tapauksessa kyllä kaipaa.

Myös Venäjältä puuttuu parhaita pelaajia. Jättikokoinen sentteri Timofei Mozgov pelaa NBA:ssa ja huipputaitava takamies Aleksei Shved ei ole Suomi-otteluissa maajoukkueen käytössä.

Mozgovin ja Shvedin vahvistama Venäjä eteni edellisissä EM-kisoissa 2017 välieriin ja sijoittui turnauksessa neljänneksi. Nyt Venäjä on vähällä karsiutua MM-kisoista.

Venäjällä riittää hyviä yksilöitä, mutta superyksilöiden puute näkyy joukkueessa, eivätkä Suomen voittomahdollisuudet ole epärealistisia. Koposen puuttuminen Suomen vahvuudesta antaa Venäjälle tasoitusta kuitenkin roppakaupalla.

Toivoa on ja yllätyksiä on MM-karsinnoissa nähty, mutta väistämättä tulevat silti mieleen presidentti J.K. Paasikiven sanat: ”Oli Venäjän miten heikko tahansa, on se aina tarpeeksi vahva meille”.