HIFK vaikeuksien keskellä: ”Ongelmat pitää tämän kasassa olevan ryhmän ratkaista”

Helsingin IFK:n alkukausi jääkiekon SM-liigassa on ollut pettymys. HIFK kärsi marraskuussa pitkän seitsemän ottelun mittaisen tappioputken ja valahti samalla sarjataulukossa häntäpäähän.

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen on puhunut julkisuudessa haluavansa vahvistaa vielä tämän kauden joukkuetta. Kriittisimpänä kohtana on nähty ykkössentteri, joka HIFK:lla oli jo viime keväänä näpeissä, mutta ote lipesi, kun Antti Suomela päätti lähteä NHL:ään.

Miles Koules tuli tuoreimpana miehenä sisään, mutta hänkään ei ole sentteri, vaan laitahyökkääjä. Vieläkö HIFK on aktiivinen siirtomarkkinoilla, Tobias Salmelainen?

- Olemme olleet aktiviisia läpi kauden. Siitä ei ole ollut kyse. On ollut pelaajia, joista me olemme olleet kiinnostuneita, mutta he eivät ole sitten katsoneet Suomeen, vaan ovat valinneet Sveitsin, KHL:n tai Ruotsin. Tällaisia pelaajia ei ole montaa ollut. Niitä on ollut pari tai kolme sellaista, joista olemme nähneet, että he voisivat auttaa meitä. Mutta edelleen olemme aktiivisia ja yritämme koko ajan vahvistaa meidän joukkuetta, Salmelainen sanoi Sport Contentille.

Onko ykkössentteri edelleen prioriteetti numero yksi?

- Se on yksi. Meidän on pakko ottaa huomioon se, että nuorten MM-kisat voivat syödä meiltä muutaman pelaajan. Lähtökohtaisesti se on ollut kuitenkin keskikaista, mutta niitä ei vaan oikein ole ollut tarjolla. Se on todella haastavaa. Se on ollut sitä oikeastaan viime vuoden helmikuusta lähtien. Se on haastava pelipaikka löytää, Salmelainen myönsi.

HIFK:n tuloskunto on ollut marraskuussa heikko, vaikka perjantaina joukkue kaatoikin JYPin. Salmelainen korostaa, etteivät pelaajahankinnat yksistään käännä laivan suuntaa. Ainakaan pelkästään.

- Tässä on ollut tappioputkea sun muuta päällä ja kyllä nämä ongelmat pitää tämän kasassa olevan ryhmän ratkaista. On turha odottaa mitään yhtä sateentekijää ja olettaa, että kaikki on sen jälkeen hyvin. Ydinryhmä on tuossa, mutta koko ajan yritämme katsoa, että mikä sitä voisi vielä vahvistaa, Salmelainen kertoi.

Jos sentteri on yksi prioriteetti, niin mitä muuta HIFK vielä hakee?

- Ei ole tarkemmin mietitty sitä. Koko ajan pyrimme katsomaan tilannetta. Varmasti aika samaan aikaan kuin viime vuonna teemme ratkaisut. Paljon se on ajoituksesta kiinni. Viime vuonna meillä vaihteli se todella paljon. Etsimme pitkään puolustajaa, mutta loppupeleissä haimmekin sentteriä. Sitä ei löydetty ja sitten vielä Julle (Tyrväinen) putosi pelikieltoon, niin tilanne muuttui, Salmelainen vertasi.

Sentteritilanteen lisäksi HIFK:n kohdalla on puhuttu myös maalivahtiongelmasta. Atte Engren oli perjantaina loistava, mutta kokonaisuutena HIFK:n maalivahtipelaaminen ei ole toistaiseksi ollut toivotulla tasolla. Salmelainen ei allekirjoita väitteitä maalivahtiongelmista.

- Olen ollut monella tapaa eri mieltä siitä. Ei tämä pelkästään maalivahdeista ole ollut kiinni. Atte pelasi tänään totta kai loistavan pelin. Täytyy muistaa, että hän oli pitkään loukkaantuneena. Heti sen jälkeen hän voitti Kärpät-pelin ja ennen loukkaantumistaan Atte nollasi Tapparan. Atella on ollut hyviä pelejä ja huonoja pelejä. Niitä tulee, mutta ajoitukset ovat olleet niissä huonoja. Huonoon kohtaan on sattunut heikko peli, Salmelainen näkee.

Ensi kauden joukkue on Salmelaisen mukaan jo hyvällä mallilla. Runko alkaa olemaan kasassa.

- Mennään hyvällä mallilla. Totta kai nyt on hyvä lähtökohta, kun on päässyt alusta asti rakentamaan. Olen halunnut, että meillä on tietty runko kasassa ja siihen olemme saaneet kiinnitettyä jätkiä. Olen siihen erittäin tyytyväinen.

Nykypäivänä seuraavan kauden joukkueet rakennetaan pitkälti jo edellisen syksyn ja talven aikana. Jos joukkuetta alkaa kasata helmikuussa, ollaan jo myöhässä.

- Niin se menee. Lokakuun alusta käytännössä ihan siirtorajaan asti on se minun kiireisin aika. Se on aika, mistä nautitaan eniten, Salmelainen sanoi.