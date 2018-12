Vastinetta verorahoille – Rallin MM-sarja siirtyy YLE:lle

Moottoriurheilun ystävät saanevat verorahoilleen tulevina vuosina vastinetta. YLE vahvisti maanantaina tehneensä 2+2 -vuotisen sopimuksen rallin MM-sarjan televisioinneista.

Sopimus alkaa tammikuussa, kun kausi 2019 lähtee käyntiin Monte Carlo-rallilla. Samalla MM-ralli palaa YLE:n kanaville 12 vuoden tauon jälkeen.

- Ralli on suomalaisittain perinteinen ja erityisesti nuoria kiinnostava laji, joka täydentää erinomaisella tavalla Ylen urheilutarjontaa. Sarjassa ajaa monta mahdollista tulevaa suomalaista maailmanmestaria, uusia tähtiä ja kokeneempia menestyjiä. Oikeushankinnalla olemme varmistaneet, että rallikansa saa seurata suosikkilajiaan vapaasti katsottavilla kanavilla, kertoo Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen tiedotteessa.

Myös Suomen MM-rallin eli Neste Rallin organisoinnista vastaavan AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio näkee yhteistyön tärkeänä. Vuonna 2020 Suomen MM-rallilla on edessä 70-vuotisjuhlakilpailu, jota YLE-sopimuksen myötä voi siis seurata Suomessa vapailta kanavilta.

- Rallin MM-sarja on suomalaisittain erittäin merkittävä. Meillä on joukko huippukuljettajia taistelemassa MM-pisteistä, Tommi Mäkisen luotsaama WRC-talli ja Suomen suurin vuosittainen urheilutapahtuma, Neste Ralli. Uusi mediaoikeussopimus nostaa MM-sarjan näkyvyyden sille korkealle tasolle, jonne se urheilullisesti kuuluu. Uskomme, että Yle panostaa sarjan tuotantoon tunnetulla osaamisellaan ja volyymillä, mikä on jo tuttua ralliradiosta.

- Pyrimme hyvällä yhteistyöllä rakentamaan Suomen osakilpailusta kansallisesti merkittävän kokonaisuuden ja alleviivaamaan tapahtuman merkityksellisyyttä. Vuonna 2020 ajetaan rallin 70. juhlakilpailu ja nyt saamme sille parhaan mahdollisen näyttämön, arvioi Lehmuskallio.

Rallin MM-sarjassa ajetaan ensi vuonna 14 kilpailua. Uutena kilpailuna ohjelmaan tulee toukokuussa ajettava Chilen MM-ralli.

Kolmella suomalaisajajalla on ensi kaudeksi MM-ralleissa WRC-luokan tehdassopimus. Jari-Matti Latvala jatkaa Toyotalla, Teemu Suninen Fordilla ja Esapekka Lappi siirtyy Citroenille.

Suomalaisen ralliautoilun suurlupaus Kalle Rovanperä jatkaa WRC2-luokassa Skodalla. Lienee todennäköistä, että Rovanperä nousee päätoimiseksi WRC-luokan kuskiksi 2020.

Suomalaiskuljettajista rallin maailmanmestaruuden on viimeksi voittanut Marcus Grönholm 2002. Nähtäväksi jää, kestääkö suomalaisen kuiva kausi täydet kaksi vuosikymmentä.