Kroatian MM-ihme rikkoi Ronaldon ja Messin sarjan

Kroatialainen Luka Modric on valittu vuoden 2018 parhaaksi jalkapalloilijaksi. Hän sai äänistä 29,05 prosenttia.

Toiseksi äänestyksessä sijoittui portugalilainen Cristiano Ronaldo 19,08 prosentin äänisaaliillaan. Egyptiläinen Mohamed Salah oli kolmas hänen ääniprosenttinsa oltua 11,23.

Real Madridissa pelaava Modric loisti kesän MM-kisoissa. Hänen rooliaan ei voi vähätellä siinä, että Kroatia sijoittui MM-kisoissa toiseksi. Edes entinen Jugoslavia ei koskaan yltänyt MM-kisoissa loppuotteluun.

Modric, 33, on edustanut Real Madridia vuodesta 2012. Hän on voittanut seurassa kaiken mahdollisen. Mestareiden liigan mestaruutta hän on juhlinut Realissa 2014, 2016, 2017 ja 2018.

Real Madridissa menestyminen on kuitenkin helpompaa kuin Kroatian joukkueessa. Kroatialla oli MM-kisoissa jalkeilla kova ryhmä, mutta MM-finaaliin asti sen ei oletettu yltävän.

Kroatia voitti alkulohkonsa, jossa pelasivat myös Argentiina, Nigeria ja Islanti. Neljännesvälieräottelussa Kroatia kaatoi Tanskan rankkarikisassa pelin päätyttyä jatkoajan jälkeen 2-2. Myös Venäjää vastaan puolivälierässä Kroatia pelasi 2-2 ja voitti rankkarikisan.

Välieräottelussa Kroatia voitti jatkoajalla Englannin 2-1. Kieran Trippier maalasi Englannin johtoon 5. minuutilla, mutta Ivan Perisic tasoitti 1-1:een. Voittomaalin teki jatkoajalla Mario Mandzukic.

Modricin esitys välieräottelussa oli loistelias. Voi perustellusti sanoa, että hän oli kentän kunkku.

Loppuottelussa Ranskaa vastaan Kroatian ote ei enää riittänyt. Ranska voitti finaalin 4-2.

Jalkapallo on joukkuepeli. Vuoden pelaajan valitseminen ja eri pelipaikkojen pelaajien vertailu toisiinsa saa kritiikkiä aiheellisesti.

Valinta kuitenkin tehdään ja palkinto kuuluu Modricille aivan aiheellisesti. Hän tuli samalla päättäneeksi Cristiano Ronaldon ja Lionel Messin kymmenen vuoden valtakauden.