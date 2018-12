Jääkiekko ja euroviisut tekivät sen jo – Huuhkajien tarina "Sukupolvien Unelma"

Suomi matkaa 2019 pelattaviin jalkapallon EM-karsintoihin sekä karsintoihin 2022 MM-kisoihin teemalla ”Sukupolvien unelma”. Se on tarina, jolla suomalaisten futisfanien ikuisuustrauma halutaan selättää.

Suomi ei ole koskaan pelannut miesten jalkapallon MM- tai EM-kisoissa.

- Vuonna 1972 olin yhdeksänvuotias. Ajattelin silloin, että oli mahdotonta, että Suomi saavuttaisi jääkiekossa mitalin, voittaisi euroviisut tai pääsisi jalkapallon arvokisoihin. Jääkiekkomitalin toteutuminen vei 16 vuotta, euroviisuvoitto 34 vuotta, mutta jalkapallounelma ei ole toteutunut vieläkään, kommentoi Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti Sukupolvien Unelma -termiä.

Lahti on toiminut Palloliiton puheenjohtajana vuoden verran. Sinä aikana maajoukkueelle on kerätty lisää rahaa, joka käytetään myös juniorifutikseen.

Lahti kertoo, että tavoitteena on ollut kerätä kahdeksan miljoonan euron potti tulevalle neljälle vuodelle. Kahdeksan yritystä on ollut tarkoitus saada mukaan. Kuusi yritystä on jo mukana eli 75 prosenttia rahoista on nyt kerätty.

Kaikkia rahoja ei laiteta maajoukkuetoimintaan, vaan puolet junioritoiminnan kehittämiseen. Naisten jalkapallo on entistä vahvemmassa roolissa Palloliiton strategiassa.

- Tärkeä asia näille yhteistyökumppaneille on, että jalkapallo nähdään isompana asiana. Kyllä tässä haetaan isompaa kuvaa. Että jalkapallo voi hyvin ja sillä on yhteiskunnallista merkitystä, Lahti kommentoi.

Lahti muistuttaa, että maajoukkue on kuitenkin lippulaiva. Maajoukkueen menestys avaisi rahahanoja lisää.

- Suomalaisyleisö on kuitenkin menestysnälkäistä ja siksi tämä arvokisapaikkaprojekti on tässä niin näkyvässä roolissa. Jos me päästään kisoihin, tulee kotimaiselle jalkapallolle voimavaroja, jota me ei olla nähty. Toivottavasti tää on positiivisen kierteen alku.

Naisten EM-kisoissa Suomi on ollut mukana jo kolme kertaa. Lahti painottaa, ettei naisten jalkapalloakaan unohdeta.

- Naisten jalkapalloliigalle ja maajoukkueelle tullaan hakemaan omat kumppanit. Ne rahat kohdistetaan puhtaasti naisjalkapalloon, Lahti sanoi.

Myös Olympiakomitea on jakanut rahoja futisnaisille.

- Olympiakomitealta saatiin naisten jalkapalloon 150 000 euroa, Lahti kertoo.

Lahden mukaan yritykset eivät jaa rahoja ilman vastinetta. Siksi Sukupolvien Unelman toteuttaminen on ensi sijainen juttu jalkapallon tuen lisäämiseksi.

- Yritykset eivät ole kiinnostuneet hyväntekeväisyydestä, vaan haluavat rahoilleen aidosti vastinetta. Halusin kehittää mielenkiintoisen tarinan, joka aidosti koskettaa suomalaisia.