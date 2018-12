Huuhkajen Qatarin leiri puhuttaa: "Näkisin enemmän urheilullisena asiana"

Suomen jalkapallomaajoukkue leireilee tammikuussa Qatarissa. Myös muiden Pohjoismaiden maajoukkueet ovat valinneet Qatarin leiripaikakseen. Qatarin ihmisoikeustilanne on mitä on, ja Palloliitto on saanut niskoilleen kritiikkiä.

Qatar järjestää marras-joulukuussa 2022 jalkapallon MM-kisat. Stadioneita on raporttien mukaan rakennettu orjatyövoimalla ja työntekijöiden olosuhteet ovat olleet surkeat.

Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden mukaan Pohjoismaat haluavat leireillä Qatarissa saadakseen selkoa MM-kisojen olosuhteista.

- Siellä on hyvät olouhteet leirillä. Isommat Pohjoismaat haluavat tietoa, miltä olosuhteet siihen aikaan vuodesta suunnilleen MM-kisojen aikaa tuntuvat. Hyvin lähellä tammikuussa samanlaisia olosuhteita. Pakkohan maajoukkueen ei olisi sinne mennä, Lahti toteaa.

Lahti painottaa, että A-maajoukkueen tapauksessa Qatarin leiriin ei liity politiikkaa.

- Hirveän paljon ei pitäisi politiikkaa ja urheilua tulisi sotkea keskenään. Näen sen enemmän urheilullisena asiana, enkä poliittisena kannanottona A-maajoukkueen osalta.

Qatariin matkaa myös pohjoismaisten palloliittojen johtohenkilöitä. Lahden mukaan ihmisoikeusasioita on mahdollista tuoda esille.

- Pohjoismaisten palloliittojen delegaation matka on poliittisempi. Sillä on selkeä pyrkimys vaikuttaa ihmisoikeuksiin ja työläisten olosuhteisiin paikan päällä.

Öljyllä ökyrikastuneissa arabimaissa ihmisoikeusongelmia riittää.

- Ehkä olen naiivi, että en näe sitä niin syvällisenä. Tiedän kyllä, että siellä on valtavia ongelmia asioissa, jotka Pohjoismaissa ovat valtavan paljon paremmin. Mutta en näe jalkapallomaajoukkueen harjoitusmatkaa sinne ongelmana, toteaa Lahti.

Lahti painottaa, etteivät Suomen poliittiset päättäjät ole boikotoineet Qataria.

- Suomella on kuitenkin diplomaattisuhteet niihin kaikkiin maihin. Suomi on niille normaali kauppakumppani. Ruotsi järjestää Qatarissa keväällä suuren markkinointitapahtuman kevään aikana.

Päävalmentaja Markku Kanerva haluaa kommentoida Qatar-jupakkaa vain urheilullisesta näkökulmasta.

- Mä ajattelen sitä asiaa urheilullisista lähtökohdista. Löydetään tammikuussa optimaaliset olosuhteet ja hyvä vastustaja. Hyvä kenraaliharjoitus ennen EM-karsintoja, Kanerva kertoo.

Kanervan mukaan poliittisten päättäjien käskyjä noudatetaan tarvittaessa.

- Jos meidän valtiovalta on sitä mieltä, ettei johonkin maahan pidä mennä, niin totta kai ei mennä. Mun tehtäväni on avustaa urheilukentällä.