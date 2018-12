Huuhkajien EM-kisapaikka peruu lopettamispäätöksiä? – ”Katotaan sitten erikseen”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva ei sulje ovea, jos maajoukkueuransa lopettaneet Alexander Ring, Perparim Hetemaj ja Niklas Moisander haluaisivatkin pelata jälleen Suomi-paidassa. Kanerva ottaa kantaa myös nykyisten maajoukkuepelaajien tilanteeseen.

Suomi voitti Kansojen Liigan lohkonsa ilman Joel Pohjanpalon apuakin. Kanerva painottaa, että Pohjanpaloa kuitenkin tarvittaisiin maaliskuussa alkavissa EM-karsinnoissa.

- Joel Pohjanpalo on yksi kysymysmerkki, miten hänen kuntoutumisensa edistyy. Iso kysymys Jollen kohdalla on pelituntuma, kun on ollut paljon poissa. Ja missä hän tulee saamaan sitä pelituntumaa. Italia on vastassa, että Jolle olisi käyttökelpoinen.

Muitakin Huuhkajien merkittäviä pelaajia on ollut sivussa.

- Tim Sparvilta odotetaan nopeaa toipumista, ettei pohjevamma enää vaivaisi. Jasse Tuominen loukkaantui. Taitaa olla kahdeksan viikkoa sivussa. Toivottavasti kuntoutuminen menee hyvin, Kanerva taustoitti.

Kokaiinikäryn takia kahden vuoden pelikiellon kärsineen Roman Eremenkon paluu A-maajoukkueeseen on vielä auki.

- Romanista ei ole uutta informoitavaa. Palataan asiaan vuodenvaihteen jälkeen, mitä hän tuumaa, Kanerva sanoi.

- Olisi tuonut esille sen jo, vastasi Kanerva kysymykseen, onko Eremenko kommentoinut myöntävästi tai kieltävästi.

Berat Sadik on tehnyt paljon maaleja Kyproksella, mutta maajoukkueessa häntä ei ole viime aikoina nähty.

- Nyt ruuti on ollut Beratilla viime aikoina vähän märkää. Yhtään väheksymättä Kyproksen sarjaa, niin nyt lähdetään pelaamaan Italiaa ja Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Pitää peilata, riittääkö sillä tasolla. En väheksy ollenkaan hänen maalejaan, Kanerva kommentoi Sadikista.

Niklas Moisander, Alexander Ring ja Perparim Hetemaj ilmoittivat ennen Kansojen Liigaa, etteivät enää ole maajoukkueen käytössä. Kanervan mukaan ”katuvia soittoja” ei ole tullut, mutta ovi on tarvittaessa avoinna.

- Viimeisten keskustelujen perusteella ne olivat lopullisia päätöksiä, enkä aio soittaa pelaajille. Heillä on numeroni ja ovat varmasti yhteydessä, jos pyörtävät päätöksensä.

Huuhkajat voitti Kansojen Liigan lohkonsa ilman edellä mainittujen apuakin.

- Tää joukkue on saavuttanut välitavoitteen ja kaikki kunnia heille. Onneksi pärjätään ilmankin näitä hienon maajoukkueuran tehneitä pelaajiakin, totesi Kanerva.

Jos Suomi saavuttaisi paikan 2020 EM-kisoihin, voisi maajoukkueessa lopettaneiden mieli muuttua.

- Se voi olla sitten. Heh. Tiedä, kuinka moni jatkaa uraansa vielä siinä vaiheessa. Se on toinen juttu ja katotaan sitten erikseen, naurahti Kanerva asiasta.