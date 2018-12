Jokereille tärkeä voitto: ”Yksi parhaista pelisuorituksistamme”

Jokerit toipui nopeasti Moskovan keskiviikon heikosta Spartak-ottelusta, jossa otti takkiin tylysti 1-5. Perjantaina Jokerit voitti vieraissa Lokomotiv Jaroslavlin 3-0 ja palasi KHL:n läntisen konferenssin kolmospaikalle.

Steve Moses teki kaksi maalia. Maalin makuun pääsi jälleen myös Jesse Joensuu.

- Tämä oli yksi parhaita pelisuorituksiamme tällä kaudella. Pitää olla tyytyväinen, Joensuu sanoi Jokereiden tiedotteen mukaan.

Jokereiden sankareihin lukeutui myös latvialaismaalivahti Janis Kalnins. Viime kaudella hän oli pitänyt Jaroslavlissa nollan Riian Dynamon maalilla.

-Tuntuu, että täällä homma sujuu aina hyvin. Ehkä tämä on minulle hyvä halli. Muistin edellisen pelini täältä ja sieltä oli hyviä muistoja, joten oli kiva palata tänne. Ehkä siitä oli apua, Kalnins sanoi.

Voittonsa myötä Jokerit siis palasi läntisen konferenssin kolmospaikalle. Neljäntenä oleva Lokomotiv on pisteen päässä, mutta on pelannut kolme ottelua enemmän.

- Kyllä nämä voitot tällaisissa paikoissa antavat tosi paljon. Ja tämä oli vieläkin tärkeämpää viime pelin jälkeen, Joensuu sanoi.

Pudotuspeliviivan yläpuolella Jokerit on ainakin turvallisesti. Matkaa viivan alapuolelle on jo 17 pistettä ja nykyäänhän KHL:ssä voitosta saa vain kaksi pistettä.

Tasoerotkin ovat toki isot. Kärjessä olevasta Moskovan TsSKA:sta Jokerit on jäänyt jo 14 pistettä, joskin TsSKA on pelannut kaksi ottelua enemmän. Toisena oleva SKA Pietari on Jokereita seitsemän pistettä edellä.

Jokerit jatkaa kauttaan sunnuntaina vierasottelulla Severstal Tsherepovetsia vastaan. Seuraavan kotiottelunsa Jokerit pelaa tiistaina, kun vieraaksi saapuu Salavat Julajev Ufa.