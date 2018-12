Salibandyn MM-finaalissa kohtaavat Suomi ja Ruotsi

Salibandyn MM-finaalissa sunnuntaina Prahassa vastakkain ovat Suomi ja Ruotsi. Maat ratkaisevat lajin maailmanmestaruuden jo seitsemättä kertaa peräkkäin.

Suomi murskasi välierässään Tshekin 7-2. Suomi aiemmissa neljässä ottelussaan ollut aivan vakuuttanut, mutta Tshekki-ottelu oli suorastaan jäätävä esitys.

- Hyvä fiilis tietenkin finaalipaikasta, ja vähän alkoi jo pelikin loksahtelemaan kohdilleen. Pidettiin nyt pallosta paremmin huolta ja haluttiinkin ottaa peli haltuun pallonhallinnan kautta, Suomen parhaana palkittu Mikko Leikkanen sanoi Salibandyliiton tiedotteessa.

Onnistujia Suomella oli laajalla rintamalla.

- Pelattiin aika kurinalaisesti ja riisuttiin Tshekki aseista. Minuutti minuutilta peli kääntyi enemmän meille, mikä johtui pelaajien kärsivällisyydestä ja hyvästä pelaamisesta. Nyt oltiin yhden tai kahden sijasta jo kolmen kentän varassa ja vielä jotain reservissäkin, kommetoi Suomen valmentaja Samu Kuitunen.

Katsojia jääkiekon MM-kisoista tutulla Prahan O2-jättiareenalla oli peräti 12 188. Se kertoo lajin suosion kasvusta Tshekissä.

Suomalaisia tshekkien kova kannustus ei haitannut ollenkaan.

- Vaikutti positiivisesti, totta kai. Mitä enemmän on meteliä, sitä siistimpää on myös pelaaminen. Kun katsomo vihelsi, se nosti vain taistelutahtoa.

Ruotsi voitti välieräottelussaan Sveitsin niukasti 5-4. Kolmisen minuuttia ennen loppua Sveitsi oli johtanut 4-3, mutta Ruotsi nousi vielä köysistä.

Salibandyn MM-kisoja on järjestetty vuodesta 1996. Ruotsi on voittanut kultaa kahdeksan kertaa ja Suomi kolmesti. Suomen maailmanmestaruudet ovat vuosilta 2008, 2010 ja 2016. Ruotsi on viimeksi voittanut MM-kultaa 2012 ja 2014.