Kaisa Mäkäräinen jyräsi Pokljukassa – tuplavoitto!

Kaisa Mäkäräisellä menee jälleen mukavasti. Hän otti ampumahiihdon maailmancupissa Pokljukassa viikonloppuna kaksi voittoa. Molemmat kisat Kaisa voitti puhtaalla ammunnalla.

Lauantaina Mäkäräinen juhli voittoa sprinttikisassa. Sunnuntaina jatkoksi tuli voitto takaa-ajokisassa.

Mäkäräinen oli sprinttikisassa ylivoimainen. Toiseksi sijoittunut Italian Dorothea Wierer hävisi hänelle 41,3 sekunnilla.

Wierer on maailmancupin yhteispisteissä kärjessä 144 pisteellään. Mäkäräinen on toisena 13 pistettä Wiereriä perässä.

Ampumahiihdon naisten maailmancupissa suomalaismenestys on ollut täysin Mäkäräisen varassa. Venla Lehtonen on kerännyt viisi pistettä ja on sijalla 53. Mari Eder on pisteittä.

Miesten maailmancupissa Tero Seppälä on saavuttanut kolme pistettä hänen sijoituksensa ollessa 57:s. Muut suomalaiset eivät ole pisteille yltäneet.

Mäkäräinen pitää tällä hetkellä ampumahiihtoa Suomessa julkisuudessa käytännössä yksin.