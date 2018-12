Nyt tulee naisten yhdistetty – onko Suomi hereillä?

Yhdistetty on ainoa talviolympialaji, jossa ei ole naisten sarjaa. Mäkihyppyynkin naiset hyväksyttiin MM-kisoissa vasta 2009 ja olympialaisissa 2014.

Nyt yhdistettykin on toteuttamassa tasa-arvon ja laajenemassa naisten lajiksi. Ensi tammikuussa Lahdessa naiset kilpailevat yhdistetyssä nuorten MM-kisoissa. Aikuisten MM-kisoissa naisten yhdistetyn on määrä olla mukana Oberstdorfissa 2021 ja olympiakisoissa todennäköisesti 2026.

Naisten yhdistetyn maailmancupia ei vielä ole, mutta naisten yhdistetyn Continental Cup alkaa tänä viikonloppuna Yhdysvalloissa. Lauantaina ja sunnuntaina kilpaillaan Coloradon Steamboat Springsissä ja joulunalusviikolla torstaina ja perjantaina Utahin Park Cityssa, joka muistetaan Salt Lake Cityn 2002 olympialaisista.

Suomessa naisten yhdistetty on uusi laji. Maajoukkueen suomalaiskilpailijatkin ovat hyvin nuoria.

Continental Cupissa kilpailevat suomalaisista 16-vuotias Pinja Koivisto ja 15-vuotias Annamaija Oinas. Molemmilla on taustalla junioriura mäkihypyssä. Heistä voi tulla yhdistetyn 2020-luvun arvokisamitalisteja.

Naisten mäkihypyssä Suomelta jäi etsikkoaika toteuttamatta. Naisten hyppäämiseen suhtauduttiin Suomessa 2000-luvun alussakin vielä penseästi. Kun naisten mäkihyppy pääsi arvokisoihin, oli suomalainen miesten mäkihyppy jo pahassa syöksykierteessä, eikä naisten mäkihypyn lisätukeen ollut enää resurssejakaan.

Julia Kykkänen, 24, on kiertänyt naisten mäkihypyn continental cupia ja maailmancupia vuosikaudet. Hän on ollut mukana viisissä MM-kisoissa sekä kaksissa olympialaisissa.

Toissa kesänä Kykkäsen tuet veikkausvoittovaroista puolitettiin ja Kykkänen joutui olympiaharjoittelun ohessa käymään töissä rakennuksilla. Saksassa, Itävallassa ja Japanissa naisten mäkihyppymaajoukkueessa urheillaan ammattilaisina. Siinä valossa Kykkäsen 23:s tila Pyeongchangin olympialaisista oli loistotulos.

Todennäköisesti Suomi voisi olla naisten mäkihypyn suurmaa, jos lajiin panostettaisiin lisää. Asennevammaisuutta naisten hyppäämistä kohtaan ei enää ole, mutta rahoituksesta on pulaa. Amatööripohjalta arvokisamenestykseen ei enää voi ponnistaa.

Yhdistetyssä Suomella olisi nyt oiva tilaisuus. Tuen suhteen kannattaisi olla aikaisin liikkeellä, jotta mitaleita voisi 2020-luvun MM-kisoista ja 2026 olympialaisista ropista.

On sinänsä outoa, että naisten mäkihyppy ja yhdistetty tulivat arvokisojen ohjelmaan niinkin myöhään. Naisten alppihiihto on ollut olympialaisten ohjelmassa vuosikymmenten ajan ja lajia arvostetaan. Myös naisten kelkkailu on ollut olympialaisissa kymmeniä vuosia.