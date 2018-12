Mäkikotka Antti Aalto rohmuaa maailmancupin pisteitä

Suomalaisella mäkihypyllä menee paremmin kuin moneen vuoteen. Antti Aalto on ollut maailmancupin kisoissa alkukaudella loistoiskussa ja napannut useita pistesijoja.

.

Lauantaina Sveitsin Engelbergissä Aalto oli 15:s. Sunnuntaina hänen sijoituksensa oli kymmenes. Maailmancupin pisteillä Aalto on ollut neljässä perättäisessä kisassa.

Maailmancupin kokonaistilanteessa Aalto on sijalla 14. Pisteitä Aalto on kerännyt tällä kaudella enemmän kuin suomalaiset yhteensä viimeisen kolmen kauden aikana.

Kaiken hehkutuksen keskellä on tietysti hyvä muistuttaa, että Aalto on ainoa suomalainen, joka on tällä kaudella hypännyt tasaisesti maailmancupin pisteille. Jarkko Määttä on kerännyt kaksi pistettä ja on maailmancupissa sijalla 54. Engelbergissä sunnuntaina Määttä oli 40:s.

Aallon menestys tuo Suomelle kolmannen paikan Keski-Euroopan mäkiviikolle. Aallon hyvien tulosten myötä perinteikäs mäkiviikko saattaakin jälleen kiinnostaa suomalaisia.

Voittoon sunnuntaina liiteli Japanin Ryoyu Kobayashi. Hän on maailmancupin kokonaiskisassa kärjessä 111 pistettä toisena olevaa Puolan Piotr Zylaa edellä. Kolminkertainen olympiavoittaja Puolan Kamil Stoch on pisteissä kolmantena ja lauantaina uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa saavuttanut Saksan Karl Geiger neljäntenä.