Kiinan raju panostus jääkiekkoon näkyy ostoskeskuksessakin

Talviolympiakisat 2022 järjestävä Kiina on päättänyt panostaa rajusti talviurheiluun. Panostukset koskevat myös jääkiekkoa. Maahan rakennetaan lähivuosina satoja uusia jäähalleja.

Aiemmin Kiinassa on pelattu jääkiekkoa vain maan pohjoisimmassa provinssissa Heilongjiangissa sijaitsevissa Harbinin ja Qiqiharin kaupungeissa. Jääkiekko onkin ollut Kiinassa aika lailla marginaalissa, vaikka naisten jääkiekossa Kiina on ollut mukana useammassa olympiaturnauksessa. Viime vuosina tilanteeseen on tullut kuitenkin raju muutos.

KHL-joukkue Red Star Kunlun aloitti toimintansa 2016. NHL on järjestänyt parin viime kauden aikana näytöspelejä Pekingissä, Shanghaissa ja Shenzhenissä.

Jokerit on tehnyt sopimuksen Kiinan jääkiekon kehittämisestä. Kiinaan on hankittu juniorivalmentajia Suomesta ja Kanadasta.

Kiinan eteläosassa sijaitseva Shenzhenin yli 12 miljoonan asukkaan kaupunki tunnetaan Kiinan piilaaksona. Hongkongin vieressä sijaitsevassa kaupungissa riittää äveriästä väkeä.

Shenzhenin teknologiakeskittymän liepeille rakennettuun ostoskeskukseen pilvenpiirtäjien kupeeseen on pystytetty myös jääkiekkokaukalo. Sunnuntai-iltana siellä oli kanadalaisvalmentajan johdolla treenaamassa joukko junioreita. Harjoituksia sai katsella ostarin ylemmästä kerroksesta aitiopaikalta.

Kiinassa luisteluareenoilla jää on aiemmin ollut tavallisesti huonossa kunnossa, mutta Shenzhenin ostoskeskuksessa puitteet olivat huippuluokkaa. Noin kymmenvuotiaiden juniorien luistelutaso näytti olevan kohdallaan.

Kiinalla on Pekingin 2022 olympialaisiin armonaikaa vain kolme vuotta, eikä maa siinä ajassa tule saamaan kasaan iskukykyistä miesten jääkiekkojoukkuetta. Kiinalaissukuisia vierastyöläisiä onkin hankittu mukaan Pohjois-Amerikasta. Kaksoiskansalaisuutta Kiina ei tavallisesti salli, mutta olympiajoukkueessa tehtäneen poikkeuksia.

Massiivinen juniorijääkiekkoprojekti voi nostaa Kiinan jääkiekon A-sarjamaaksi kymmenen vuoden sisällä. Etelä-Korea pystyi nousemaan toissa keväänä A-sarjaan Pyeongchangin olympiakisaprojektin panostuksilla. Kiinassa panostuksia jääkiekkoon tehdään huomattavasti enemmän kuin Etelä-Koreassa tehtiin, joten kiinalaisen jääkiekkoilun nousua voi pitää jopa realistisena.

Jääkiekko on pieni laji, joten Kiinan nousua tarvittaisiin. NHL ja KHL kuolaavat jo Kiinan markkinoiden perään.

Kiinassa naisten jääkiekossa on perinteitä jo useamman vuosikymmenen ajalta. Pekingin 2022 olympiakisoissa Kiina saattaakin olla naisten jääkiekossa vakavasti otettava mitaliehdokas.

Myös Japani panostaa naisten jääkiekkoon, joten tulevaisuudessa naisten arvoturnauksissa saatetaan nähdä mielenkiintoisia Japanin ja Kiinan yhteenottoja. Mailla ei ole kovinkaan lämmin keskinäinen historia.

Teksti: Otto Palojärvi, Shenzhen