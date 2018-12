Lauri Markkasella upea ilta – NBA-uran toiseksi suurin pistemäärä

Lauri Markkanen oli mahti-iskussa koripallon NBA-liigassa perjantaina johdatettuaan Chicago Bullsin 90-80 -kotivoittoon Orlando Magicista.

Markkanen heitti 32 pistettä, mikä on jaetusti hänen toiseksi paras lukemansa NBA:ssa. Suomalaislaituri kirjautti tililleen myös kuusi levypalloa, kolme syöttöä ja yhden blokin.

Markkanen laittoi 20 pelitilanneyrityksestään 12 sisään. Kuudesta kolmen pisteen heitosta upposi neljä. Hän onnistui kaikissa neljässä vapaaheitossaan.

- Lauri on loistava poika. Häntä pystyy valmentamaan. Hänen paluustaan on vain noin kahdeksan ottelua, joten tämä homma on vielä vaiheessa. Hän on yhä nuori pelaaja, mutta hän oli taistelutahtoinen ja aggressiivinen. Olen todella ylpeä hänestä, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen kehui seuran twitter-tilillä.

Markkaselle ottelu oli kymmenes sen jälkeen, kun hän joulukuun alussa palasi tositoimiin toivuttuaan kyynärpäävammastaan. Bulls on ollut kuutamolla, mutta Markkanen vaikuttaisi toipuneen huippuvireeseen.

Markkasen NBA-uran yhden ottelun ennätys on 33 pistettä. Hän heitti sen New Yorkin Madison Square Gardenissa viime tammikuussa.