Nuoret Leijonat sai kolme NHL-vahvistusta MM-kisoihin

Suomen joukkue Kanadassa pelattaviin jääkiekon nuorten MM-kisoihin julkistetaan jouluaattona, mutta nyt on selvää, että joukkueessa on kolme tällä kaudella NHL:ssä pelannutta vahvistusta. Chicagon puolustajan Henri Jokiharjun ja Nashvillen hyökkääjän Eeli Tolvasen lisäksi Suomen joukkueeseen liittyy Boston Bruinsin puolustaja Urho Vaakanainen.

Vaakanainen, 19, kärsi aivotärähdyksen toisessa NHL-ottelussaan 23. lokakuuta saatuaan Ottawa Senatorsin puolustaja Mark Borowieckin kyynärvarresta iskun päähänsä. Sen jälkeen Vaakanaista ei ole nähty tositoimissa.

- Vaakanainen saa nyt ottaa kontaktia. Hän on ollut mukana parissa kontaktiharjoituksessa, Bostonin päävalmentaja Bruce Cassidy kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Cassidy antaa ymmärtää, että nuorten MM-kisat on Vaakanaisen tapauksessa paras paikka hakea tuntumaa. Tammikuussa Vaakanainen pelaa sitten Bostonissa tai farmijoukkue Providencessa.

- Mihin laitamme Vaakanaisen pelaamaan? Onko se nuorten MM-kisat? Onko se Boston Bruins? Onko se (farmiliiga AHL:n) Providence Bruins? Siitä on jonkun aikaa (kun hän on pelannut), joten emme viitsi kiirehtiä häntä otteluun, kun hän ei ole valmistautunut, Cassidy jatkoi.

Vaakanainen liittyy Nuoriin Leijoniin lauantaina.

- Loukkaantumisen vuoksi peleistä sivussa ollut Vaakanainen on harjoitellut jo pitkään joukkueen mukana ja on täysin terve. Olemme Bostonin kanssa seuranneet tilannetta tarkasti ja on hienoa, että seura päästää "Uken" Kanadaan, nuorisomaajoukkueiden GM Kimmo Oikarinen kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Suomi pelaa ennen MM-kisoja harjoitusottelun Kanadaa vastaan Vancouverissa, minkä jälkeen lopullinen MM-joukkue julkistetaan. MM-kisojen avausottelussaan Suomi kohtaa ensi keskiviikkona Victoriassa Ruotsin.

Ikänsä puolesta edustuskelpoisista pelaajista Kristian Vesalainen kieltäytyi nuorten MM-kisoista. Winnipeg Jetsissa tällä kaudella viisi ottelua pelannut Vesalainen halusi keskittyä seurajoukkuepeleihinsä Jokereissa.

Montrealin Jesperi Kotkaniemi ja Dallasin Miro Heiskanen pysynevät nuorten MM-kisojen aikana NHL-seuroissaan.