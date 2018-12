Mikko Rantasella menee lujaa – johtaa joulutauolla NHL:n pistepörssiä

NHL:n pistepörssi on joulutauolla suomalaisittain komeaa katseltavaa. Koko NHL:n pisteykkösenä porskuttaa Colorado Avalanchen Mikko Rantanen. Hän on saalistanut 37 ottelusta tehopisteet 16+43=59.

NHL:ssä kolmatta kauttaan pelaava Rantanen, 22, keräsi viime kaudella 81 ottelussa tehopisteet 29+55=84. Tämä kausi ei ole ehtinyt edes puoliväliin, joten Rantanen rikkonee piste-ennätyksensä, jos ei joudu loukkaantumisen takia sivuun.

Tampa Bay Lightningin venäläishyökkääjä Nikita Kutsherov on pistepörssissä toisena. Hänen tehopisteensä 37 ottelusta ovat 16+41=57.

Rantasen seurakaveri, kanadalainen Nathan MacKinnon on kolmantena. Hänen tehopisteensä ovat 22+34=56.

Neljä suomalaispelaajaa mahtuu NHL:n pistepörssissä 50 joukkoon. Rantasen lisäksi Sebastian Aho, Aleksander Barkov ja Mikael Granlund.

Carolina Hurricanesissa pelaava Aho on saalistanut 35 ottelussa tehot 14+24=38. Florida Panthersissa pelaavan Barkovin tehot ovat 35 ottelusta 15+21=36. Minnesota Wildissa pelaavan Granlundin tehot ovat 35 ottelusta 11+23=34.

Suomalaisten pistepörssin kahdeksan kärjessä on neljä pelaajaa, jotka olivat voittamassa 2016 Helsingissä ikimuistoista nuorten MM-kultaa. Rantasen lisäksi, Aho, Patrik Laine ja Kasperi Kapanen. Kyseisestä joukkueesta NHL:ssä ovat pelanneet tällä kaudella myös Jesse Puljujärvi, Juho Lammikko, Roope Hintz sekä Sami Niku.

NHL:ssä on tällä kaudella pelannut jo 49 suomalaista eli kaksi joukkueellista. Heistä kahdeksan on maalivahteja ja 12 puolustajia. Suomalaisten NHL-puolustajien määrä on lyhyessä ajassa tuplaantunut.

Vain yhdeksän tällä kaudella NHL:ssä pelannut suomalaista on syntynyt 1980-luvulla. Kenttäpelaajista Mikko Koivu, Valtteri Filppula, Jori Lehterä ja Leo Komarov sekä maalivahdeista Mikko Koskinen, Tuukka Rask, Pekka Rinne, Antti Raanta ja Antti Niemi.

NHL-pelit jatkuvat lyhyen joulutauon jälkeen torstaina 27. joulukuuta.