Nuoret Leijonat hävisi Ruotsille: "Ei päästy ihan rytmiin"

Ruotsi voitti Nuoret Leijonat jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisojen avausottelussa 2-1. Suomis sortui heikkoon alkuun sekä jäähyilyyn.

Nuoret Leijonat ei esittänyt läheskään parasta peliään, johon joukkue pystyy. Kirikin alkoi liian myöhään.

- Me oltiin vähän hitaalla. Syöttäminen ei ollut niin laadukasta, mitä sen pitää olla. Sinänsä yritetiin ihan oikeita asioita tietyissä tilanteissa, mutta ei päästy ihan rytmiin, kommentoi Nuorten Leijonien päävalmentaja Jussi Ahokas.

Ahokas harmitteli myös huolimattomuutta.

- Annettiin aika paljon huolimattomia syöttöjä, mikä taas johti siihen, että pelin luonne vähän muuttui.

Ruotsi puolusti erittäin hyvin. Tasakentällisillä pelattaessa Suomen paikat olivat vähissä.

- Pitää olla terävämpiä maalilla. Ruotsi puolusti hyvin ydintä. Me ei päästy kunnolla maalille. Viisi-viisi -peli oli aika lailla tasan. Ei me voida istua boksissa noin paljon. Vastustaja teki kaksi yv:llä ja me tehtiin yksi yv:llä. Erikoistilanteisiin tää kaatui tänään, Ahokas sanoi.

Ahokas painottaa, että boksissa ei ole varaa istua niin paljon.

- Me istuttiin vähän enemmän jäähyllä kuin Ruotsi. Tällaisessa kamppailussa siinä asiassa pitää olla parempia.

Oliko suomalaispelaajilla ylilatausta?

- Se voi olla yksittäisillä pelaajilla. Ensimmäiset MM-kisat monella ja tämmöinen peli. Totta kai siellä on energialataus kova, arvioi Ahokas.

Suomen ainoan maalin viimeisteli joukkueen kapteeni Aarne Talvitie. Hän osui kolmannen erän lopulla Kaapo Kakon syötöstä.

Suomi jatkaa pelejään heti torstaina. Vastaan tulee lohkon heittopussiksi arvioitu Kazakstan.

Toisessa Victorian lohkon ottelussa Yhdysvallat voitti Slovakian 2-1. Vancouverin lohkon peleissä Kanada murskasi Tanskan peräti 14-0 ja Tshekki löi Sveitsin jatkoajalla 2-1.

Teksti: Otto Palojärvi, Victoria