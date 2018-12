Jokerit voitti viimein olympia-areenalla

Jokerit otti viimein ensimmäisen voittonsa KHL:n runkosarjassa vuoden 2014 olympianäyttämöllä Bolshoi-areenalla kaadettuaan HK Sotshin 4-3. Jokerit nousi voittoon kolmannen erän maaleillaan.

- Isot kaksi pistettä. Harvemmin täältä on pisteitä haettu, joten pitää olla ihan tyytyväinen, kommentoi Jokereiden päävalmentaja Lauri Marjamäki seuransa verkkosivuilla.

Jokerit sai riveihinsä takaisin tanskalaiskapteeninsa Peter Reginin. Hän oli toipunut loukkaantumisestaan ja pelasi ensimmäisen ottelunsa sitten syyskuun.

- Äärimmäisen tärkeää. Hän on meidän joukkueen kapteeni. Kyllä hän toi sellaista leveyttä, rauhallisuutta ja johtajuutta koppiin ja kentälle, Marjamäki sanoi.

Jokerit saavutti ottelusta niin sanotut pakkopisteet. Joukkue on KHL:n läntisessä konferenssissa kolmantena, mutta taistelee vielä ainakin kakkospaikasta. Moskovan TsSKA on Jokereita edellä 12 ja SKA Pietari kuusi pistettä, kun runkosarjasta on jäljellä noin kolmannes.

KHL:n isojen tasoerojen takia Jokereiden pudotuspelipaikkaa voi jo pitää varmana. Pudotuspeliviivan alapuolella ensimmäisenä oleva Riian Dynamo on jäänyt Jokereista jo 20 pistettä.