Suomalainen NHL-maalvahti kohuvalmentajasta: "Suorapuheinen äijä"

Columbus Blue Jacketsin NHL-maalivahti Joonas Korpisalo saa harjoittaa ammattiaan työparina yksi maailman kovimmista: kaksi kertaa NHL:n parhaana maalivahtina palkittu Sergei Bobrovski.

Korpisalo kertoo, että hänen ja ykkösmaalivahti Bobrovskin välinen tilanne on ”ihan perussettiä”.

– Bobrovski on helvetin hyvä jätkä ja antaa pikku neuvoja silloin tällöin. Tsempataan molemmat toisiamme, mutta toisaalta aina väännetään siitä, kumpi on parempi, Korpisalo sanoi New Yorkissa torstaina.

Kuluvalla kaudella Korpisalo on aloittanut 11 ottelussa (kuusi voittoa) ja Bobrovski 26 ottelussa (16 voittoa).

Blue Jacketsin ehdottomiin persoonallisuuksiin kuuluu myös päävalmentaja John Tortorella. Räjähtävästä temperamentista tunnettu ”Torts” keskittyy työssään kokonaisuuteen ja uskoo monet yksityiskohdat apuvalmentajille.

– Hän ei puutu maalivahtipeliin suoranaisesti. Meillä on veskakoutsi (Stanley Cup -voittaja Manny Legace) sitä varten. Hänen kanssaan käydään asiat läpi.

– Aina sanotaan, että Tortorella on temperamenttinen, mutta ei hän ihan sellainen ole kuin jengi varmaan luulee. Suorapuheinen äijä, sanoo kyllä sitten, kun on asiaa. Mun mielestä on ihan hyvä näin.

Columbuksen suomalaishyökkääjä Markus Hännikäinen nostaa hattua joukkueen veräjänvartijoille.

– Meillä on tosihyvä veskarikaksikko. ”Korppi” on pelannut todella hyvin joka kerta, kun on päässyt askiin. Mutta onhan Bobrovski ollut varsinkin viime aikoina ihan ilmiliekeissä, Hännikäinen kertoi.

Torstaina Blue Jackets palasi lyhyeltä joulutauolta ja venytti voittoputkensa viiden ottelun mittaiseksi. New York Rangers kaatui kotihallissaan Madison Square Gardenissa jatkoajalla 3-4. Korpisalo sai torjuntavastuun ja oli kiekon tiellä 19 kertaa. Maalivahtien taistossa hän kukisti itsensä Henrik Lundqvistin.

Loppuratkaisu kertoi paljon Blue Jacketsin vahvuudesta. Vielä vajaat kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua Rangers johti 3-2.

– Hyvä lähteä taas rakentamaan, kun saatiin tauon jälkeen voitto. Hienosti tultiin takaa ohi. Monesti ollaan tehty vastaavaa muutenkin. Kundit osaavat kyllä pinnistää silloin, kun pitää, Korpisalo kehaisi.

Rangersin Chris Kreider ohitti Korpisalon kahdesti: ensin lähietäisyyden ohjurilla, sitten vielä tiukalla rannevedolla.

– Ne maalit jäivät harmittamaan. Tiedän, että olisin pystynyt ottamaan ne, mutta ei voi mitään.

– Mun mielestä tämä on kiva paikka pelata, kun voittojakin on tullut. Varsinkin ”Lunkkaa” vastaan pelaaminen on kivaa, Korpisalo tunnelmoi.

Joulun ansiosta Blue Jackets sai NHL:n mittakaavassa ruhtinaallisen, neljän päivän mittaisen tauon otteluista. Jacketsin suomalaispelaajat käyttivät tilaisuuden hyväkseen.

Joukkueen NHL-vahvuuteen kuuluvat maalivahti Korpisalon ja hyökkääjä Hännikäisen lisäksi puolustaja Markus Nutivaara. Kolmikon joulu kului nyt Ohion osavaltion Columbuksessa.

– Vietettiin joulua suomalaisten kanssa keskenään. Ihan kiva breikki. Saatiin ihan hyvät Suomi-joulusapuskatkin duunattua, Korpisalo kertoi.

Tapaninpäivään mahtui hieman jääkiekon seuraamista: Suomen alle 20-vuotiaat avasivat MM-kisataipaleensa 1-2-tappiolla Ruotsille.

– Kova jengi on kasassa. Uskon, että joukkue voi mennä kuinka pitkälle tahansa, kunhan vaan kaikki klikkaa yhteen. Ja hyvä maalivahtikin (Ukko-Pekka Luukkonen) näyttää olevan.

Siinä missä Blue Jacketsin suomalaispelaajat pitävät yhtä, maanmies ja seurajohtaja ei kuulu kuvioon: Jarmo Kekäläinen on toiminut seuran general managerina pian kuusi vuotta.

– Hänellä ei ole kyllä minkäännäköistä vaikutusta meidän muiden suomalaisten elämään. Ehkä englanniksi moikataan, jos nähdään hallilla, virnisti Korpisalo.

Columbus Blue Jacketsin NHL-kausi jatkuu kotiotteluilla Toronto Maple Leafsia ja Ottawa Senatorsia vastaan.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York