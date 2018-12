Slovakian jääkiekko saatu paremmalle tolalle – Nuorille Leijonille luvataan kunnon haastetta

Nuoret Leijonat kohtaa jääkiekon nuorten MM-kisoissa lauantaina Slovakian. Suomi on suosikki, mutta Slovakian hyökkääjä Patrik Hrehorcak uskoo Nuorten Leijonien olevan kaadettavissa.

Slovakia on kahden ottelun jälkeen nollassa pisteessä. Yhdysvallat voitti Slovakian 2-1 ja Ruotsi 5-2.

- Emme pelanneet tarpeeksi hyvin Ruotsia vastaan. USA-peli oli meiltä parempi. Mutta tulisi pelata hyvin 60 minuuttia, jotta voisimme voittaa näitä pelejä, kommentoi Hrehorcak Sport Contentille.

Suomi tuskin on Yhdysvaltoja ja Ruotsia helpompi vastus.

- Heillä on isoja nimiä, taitavia pelaajia, kuten Eeli Tolvanen ja Henri Jokiharju. Mutta Ruotsia vastaan he ottivat kuitenkin paljon jäähyjä. Täytyy pelata omaa peliämme, noudattaa tarkasti pelitapaamme, jotta voisimme voittaa sen pelin, totesi Hrehorcak.

Hrehorcakin mukaan Slovakian vahvuutena on joukkuepeli. Maalintekoa tulisi kuitenkin parantaa.

- Meillä on hyvä pelisysteemi ja taitavia kavereita. Täytyy vain laittaa kiekkoja sisään, missä emme näissä ensimmäisissä peleissämme onnistuneet riittävän hyvin.

Slovakian jääkiekko on tällä vuosikymmenellä painiskellut laman kourissa. Maan juniorityö oli pitkään retuperällä, mutta viime vuosina on tullut taas kohennusta. Viime vuosina useampia slovakkeja on varattu jälleen NHL:ään, ja tilanne näyttää jo paremmalta, vaikka 2000-luvun kultaisen sukupolven huippujoukkueensa kansainvälisestä tasosta Slovakia onkin vielä kaukana.

Nuorten Leijonien leirissä ei Slovakiaa aliarvioida.

- Hyvältä vaikuttaa Slovakia. Paljon luisteluvoimaisia pelaajia. Hyvältä on niiden peli näyttänyt, mitä olen katsonut tuossa muutaman pelin, kommentoi seuratasolla Pelicansissa pelaava hyökkääjä Jesse Ylönen Sport Contentille.

Haastattelut: Otto Palojärvi, Victoria