Lauri Markkasen Chicagolla näyttää jo paremmalta: "Big Three jälleen yhdessä"

Chicago Bulls sai ensimmäisen kerran tällä kaudella kolme tähteään samaan aikaan avausviisikkoon koripallon NBA-liigassa perjantaina. Lauri Markkanen, Zach LaVine ja Kris Dunn johdattivat Chicagon 101-92 -voittoon Washington Wizardsin parketilla.

LaVine heitti 24 pistettä. Markkanen saalisti 14 pistettä ja 14 levypalloa. Dunn pussitti 13 pistettä ja jakoi kahdeksan koriin johtanutta syöttöä.

- Saimme avoimia heittopaikkoja, kun he olivat kentällä yhdessä. Kun on kolme tuollaista hyvää pelaajaa, niin on vaikea pysäyttää heidät kaikki, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen kommentoi seuran twitter-tilillä.

Tähtikolmikko hankittiin Chicagoon kesällä 2017 Minnesota Timberwolvesista. He pystyivät pelaamaan viime kaudella yhdessä vain 11 ottelussa eri loukkaantumisten takia. Nyt edessä on uusi alku.

- Me pelasimme hyvin. Yritämme löytää paikkamme ja päättää milloin hyökätä ja milloin olla aggressiivinen, koska kentällä on vain yksi pallo. Me olemme kaikki lahjakkaita pisteiden tekijöitä. Mutta hoidimme homman hyvin. Ja kunhan voitamme, niin vain sillä on merkitystä, LaVine kertoi Chicago Sun-Times -lehdelle.

Voitto oli Chicagolle kolmas viimeisessä neljässä ottelussa. Jos kolmikko löytää omat roolinsa keskenään, niin tulevaisuus näyttää Bullsin kannalta hyvältä.

- Täytyy tehdä uhrauksia siellä ja täällä. Mutta me olemme oppimassa voittamaan, LaVine julisti Chicago Tribune -lehden twitter-tilillä.

Chicagon koko kauden saldo on nyt 10 voittoa ja 26 tappiota. Washingtonin vastaavat lukemat ovat 13 ja 23.