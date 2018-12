Kärpät ja TPS karkaamassa entistä kauemmaksi

Oulun Kärpät voitti jääkiekon Liigassa lauantaina HIFK:n 3-1. Kärkijoukkue Kärpille voitto oli kolmas perättäinen. Viimeisestä 12 ottelustaan Kärpät on voittanut kymmenen.

Toisena oleva TPS voitti Lukon Raumalla 3-2. TPS on jäänyt Kärpistä 11 pistettä ja on käytännössä ainoa uhkaaja Kärppien runkosarjavoitolle. Lukko jatkaa kolmantena, mutta eroa Kärppiin on 24 pistettä.

Tapparan heikko putki jatkui Vaasassa, missä Sport otti Aleksi Ainalin jatkoaikamaalilla 6-5 -voiton. Sarjataulukossa Tappara nousi kuitenkin neljänneksi Pelicansin edelle.

Sport jatkaa tiukasti taistelua pudotuspelipaikasta. Joukkue nousi tasapisteisiin kahdeksantena olevan HIFK:n kanssa.

Kymmenentenä oleva Ilves vahvisti asemiaan pudotuspeliviivan yläpuolella voitettuaan SaiPan 2-1. SaiPa on sarjataulukossa seitsemäntenä.

Tyvipään taistoissa Jukurit voitti Kouvolassa KooKoon 4-1 ja JYP kaatoi Jyväskylässä Ässät 3-1. Ässät voinee jo unohtaa haaveensa pudotuspelipaikasta eron pudotuspeliviivaan ollessa 16 pistettä. Porilaiskaudesta on tullut karmea kärsimysnäytelmä.

Toiseksi viimeisenä oleva JYP on jäänyt pudotuspeliviivasta kahdeksan pistettä. Joukkueen taaperrus on pelaajamateriaaliin nähden ollut hämmästyttävää.