Ruotsilta uskomaton sulaminen ja nousu

Jääkiekon nuorten MM-kisoissa Victoriassa nähtiin lauantaina hurjaa draamaa. Ruotsi voitti jääkiekon nuorten MM-turnauksessa Yhdysvallat jatkoajalla 5-4. Eeppisen sulamisensa jälkeen Ruotsi taisteli sittenkin voiton.

Ruotsi oli johtanut ottelua jo 4-0, mutta Yhdysvallat tuli viimeisen erän kymmenen ja puolen minuutin aikana tasoihin. Kaksi maalia joukkue teki viimeisellä minuutilla.

Kun Ruotsi teki voittomaalin jatkoajalla, oli pettymys sitäkin suurempi. Yhdysvaltain joukkueen puolustaja Quinn Hughes antoi kuitenkin ymmärtää, että ottelussa oli positiivisiakin asioita.

Takaa-ajossa ei ollut erikoiskeinoja paitsi maalivahdin pois ottaminen viimeisellä minuutilla.

- Valmentaja sanoi, että sanoi, että jatkakaa vain ja pelatkaa omaa peliänne. Saimme ensimmäisestä maalista tietysti rohkaisua, Hughes sanoi.

Hughes painotti, että Ruotsi pelasi 50 minuuttia fiksummin.

- Ruotsi on todella hyvä joukkue. He pitivät aika paljon kiekkoa kahdessa ensimmäisessä erässä. Tunnustusta heille. Ovat taitavia ja fiksuja pelaajia. Joskus vain asiat menevät kannaltasi suosiollisesti ja niin kävi tänään. Onnittelut Ruotsille voitosta.

Tappio kismitti, mutta Hughes uskoo kokemuksen itsessään palvelevan tulevia pelejä.

- Tietysti se on rohkaisevaa. On hyvä tietää, että voimme taistella takaisin tällä lailla. Tiedämme, että meissä on paljon potentiaalia.

Ryan Poehling teki kolmannessa erässä kolme maalia.

- Hän on ollut mahtava koko turnauksen ajan. Tänään nähtiin, kuinka lahjakas pelaaja hän on, Hughes kehui Poehlingia.

Kaapo Kakon kanssa ensi kesän NHL:n ykkösvarauksen paikasta taisteleva Quinnin pikkuveli Jack Hughes ei päässyt Ruotsia vastaan tositoimiin. Hänellä on vammoja, mutta Suomea vastaan Jack saattaa pelata.

- Hänelle tämä peli olisi sopinut. Hän olisi voinut dominoida tätä peliä. Hän on varmasti pettynein itse kaikkein eniten, ettei päässyt pelaamaan. Toivon, että hän palaa pian, Quinn kertoi.

Suomi-ottelussa maanantaina panoksena on Victorian lohkon kakkospaikka.

- Katsoin heidän peliään tänään. Päättyikö se 4-1 vai 5-1? Ovat hyvin taitavia. Vastaan tulee jälleen todella vahva joukkue, joten meidän olisi pelattava 60 minuuttia hyvin, ennakoi Hughes seuraavaa haastetta.

Ruotsi varmistaa lohkovoittonsa, jos voittaa maanantaina Kazakstanin. On vaikea uskoa, että Ruotsi Kazakstanille häviäisi.

Vancouverin lohkossa Kanada on voittanut kaikki kolme otteluaan. Myös Venäjä ja Sveitsi ovat varmasti jatkossa. Tshekki tarvitsee jatkopaikkaan voiton Tanskasta.

Teksti: Otto Palojärvi, Victoria