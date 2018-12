Rajua kannustusta turpakäräjien keskellä – Kazakstan-ottelussa koomisia piirteitä

Jääkiekon nuorten MM-kisojen sunnuntain otteluissa Venäjä voitti Sveitsin 7-4 ja Slovakia Kazakstanin 11-2. Venäjän ja Sveitsin ottelu oli tasainen, mutta Slovakian ja Kazakstanin kohtaaminen oli eräänlainen jääkiekon irvikuvaottelu.

Miesten MM-kisoissa on mukana 16 joukkuetta, mutta tasoerot ovat viime vuosina pienentyneet, jos Etelä-Korean surkuhupaisaa Tanskan vierailua ja 1-13 -tappiota Yhdysvaltojen NHL-tähdille ei lasketa. Nuorten MM-kisoissa on mukana 10 joukkuetta, mutta tasoerot korostuvat, koska jääkiekon harrastajamäärissä on A-sarjamaiden ja seuraavan sarjatason välillä valtavia eroja.

Kazakstanin jääkiekko on mennyt eteenpäin, mutta yhä kaukana jopa Slovakian tasosta. Suomelle Kazakstan hävisi hyvän maalivahtipelin ja paremmassa kuosissa olleen viisikkopelin takia vain 0-5, mutta Yhdysvallat antoi Kazakstanille turpaan jo 8-2.

Slovakiaa vastaan Kazakstan oli ulapalla. Viisikko surffaili ties missä ja välillä Slovakia pääsi hyökkäämään kolmella nollaa vastaan. Siitä tilanteesta ei yllättäen tullut maalia.

Kazakstanin pelaajien luisteluvoima ja taitotaso ei ole niin huono, mutta ei vielä lähellä suurten kiekkomaiden tasoa. Suurimpana ongelmana Kazakstanilla on joukkuepeli, jossa yritetään asioita, johon pelaajien taidot eivät edellytä. Erikoisuutena Kazakstanilla oli maalivahdin vaihto USA- ja Slovakia-pelien aikana useampaan kertaan.

Mutta yleisöllä oli hauskaa. Paikan päällä 11-2 -iloittelussa oli noin 6000 katsojaa. Kazakstan on kanadalaisten suosikkijoukkue ja mylvintä oli valtavalla desibelitasolla, kun Kazakstan sai maalin tai ylipäätään hyökkäsi.

Kanadassa Kazakstan on aiemmin tullut tunnetuksi Borat-elokuvasta. Ehkä siitäkin syystä Kazakstan on adoptoitu Victorian ”kotijoukkueeksi”, kun Kanada pelaa alkusarjansa Vancouverissa.

Slovakia varmisti voitollaan jatkopaikkansa ja pelaa keskiviikkona puolivälieräottelun Vancouverissa joko Kanadaa tai Venäjää vastaan. Kazakstan joutuu karsintasarjaan, missä pelaa sarjapaikastaan todennäköisesti Tanskaa vastaan.

Myös Tanska on ollut pahasti tuuliajolla. Se hävisi Kanadalle peräti 0-14. Venäjältä ja Tshekiltä tuli takkiin vain 0-4.

Pienemmillä kiekkomailla ikäluokkien taso vaihtelee. Kansainväliselle Jääkiekkoliitolle voisi ehdottaa, että syksyllä järjestettäisiin karsinta, josta kaksi parasta maata saisi paikan MM-kisoihin. Saksa ja Valko-Venäjä olisivat mahdollisesti menestyneet tämän vuoden kisoissa Tanskaa ja Kazakstania paremmin.