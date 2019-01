Krista Pärmäkoski ei vielä luovu toivosta – aikoo iskeä pertsalla

Maastohiihdon Tour de Ski jatkui uudenvuodenpäivänä sprinttikisoilla Val Müstairissa. Krista Pärmäkoski oli naisten kisassa parhaana suomalaisena 15:s.

Muut suomalaiset eivät vakuuttaneet. Laura Mononen oli 37:s, Susanna Saapunki 44:s ja Anne Kyllönen 61:s.

Myös Pärmäkoski oli pettynyt.

- Oli aika vaikea päivä tänään. Aika-ajo oli ihan ok, mutta sen jälkeen tuntui, ettei meinaa millään palautua tuohon erään. Se olikin taistelua. Kyllä se vaan pahalta tuntui. Hirmu huono olo tuli, kun täällä korkealla happoon törmää, olo on ihan jotain muuta, mihin on tottunut, Pärmäkoski sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Pärmäkoski on kolmen etapin jälkeen Tour de Skillä seitsemäntenä. Eroa kisaa johtavaan Yhdysvaltain Jessica Digginsiin on 56,9 sekuntia.

Vielä on jäljellä neljä pidempää matkaa. Pärmäkoski uskoo mahdollisuuksiinsa.

- Ingvild (Östberg) ja Jessica (Diggins) saivat tänään hyviä bonussekunteja. Täytyy taistella jäljellä olevissa kisoissa. Uskon, että mahdollisuuteni on iskeä pertsalla, Pärmäkoski sanoi.

Miesten kisassa Ristomatti Hakola oli 26:s ja Lauri Vuorinen 27:s. Molemmat tunnetaan sprinttispesialisteina, joten tilannetta voisi pitää huolestuttavanakin.

- Yritin katsoa, ettei tulisi yhtään suksia vierelle ja jos tulee, niin lyön lisää löylyä. Ei ollut oikein löylyä tänään. Hyydyin vaan loppuun totaalisesti. Jouduin taistelemaan pääsuoralla, jouduin niin pieneen väliin. Päästin tyhmästi molemmilta puolilta ohi, Hakola sanoi alkueränsä jälkeen.

Tourin kokonaistilanteessa Hakola on 42:s ja Vuorinen 78:s.