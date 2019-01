Nuorten Leijonien valmentaja: ”Eihän isompaa voittoa ole”

Vancouverissa paikallisen NHL-seuran Canucksin kotiareenalla yli 17 000 katsojaa hiljeni, kun Toni Utunen ratkaisi jatkoajalla Suomen 2-1 -voiton jääkiekon nuorten MM-kisoissa Kanadaa vastaan. Utuselle maali oli kauden ensimmäinen.

Kanadalaispelaajalta katkesi tilanteessa maila. Suomalaiset pääsivät vastahyökkäykseen.

- Meidän päässä kanukki kaatui ja ajattelin, että siitä voisi päästä mukaan. Siitä tuli kaveri vähän lujempaa takaa ja se muuttui kaksikakkoseksi. En tiennyt rehellisesti sanottuna, mitä pitäisi tehdä. Aarne (Talvitie) on huonekaverini, joten ehkä siinä oli pientä kemiaa, Utunen sanoi.

Puolustaja Utunen on harvemmin ratkaissut pelejä.

- Kyllä oli kauden eka maali. Tähän oli säästetty, hän naurahti.

Utunen yllättyi voittomaalistaan itsekin.

- Hetki meni tajuta, mitä tapahtui. Sitten vasta, kun halli vähän hiljeni ja kaverit hyppäilivät selkään, niin sitten sitä alkoi vähän enemmän ymmärtämään.

Utunen on kaiken lisäksi Vancouver Canucksin varaus. Hän saattaa pelata Rogers-areenalla vielä monta ottela.

- Kyllä se oli aika valtava maali. Näytettiin heille, että pystytään oikeasti hyökkäyspäässäkin pelaamaan, Utunen sanoi.

Suomi tuhlasi ottelussa paljon maalipaikkoja. Toisaalta onnekkaita pomppuja oli tällä kerralla mukana toisin kuin aiemmissa peleissä.

- Pomput eivät ole aiemmin menneet meille, eikä hyvissä pätkissä ole onnistuttu tekemään maaleja. Nyt pomppu meni sisään. Paikkoja olisi toki ollut useampaankin maaliin, Suomen päävalmentaja Ahokas sanoi.

Ahokas painotti Suomen ottaneen todella suuren voiton.

- Eihän tämän isompaa voittoa ole, kun kaadetaan Kanada. Täysi halli ja tulet tasoihin Kanadaa vastaan ja voitetaan jatkoajalla. Ei tuota hienompaa voittoa ole.

Jatkoajalla Ukko-Pekka Luukkonen torjui rangaistuslaukauksen. Ahokas oli luottavainen, ettei Kanada osuisi.

- Mä luotin Luukkoseen, että se hoitaa sen. Onhan nuo kokemuksia. Sanotaanko, että työn suola.

Ottelussa nähtiin myös ikävä hetki, kun kanadalaissikailija teloi Ville Heinolan.

- Sitä ei vielä tiedä, mikä hänen tilanteensa on. Pitää lääkärin kanssa jutella. Kyllä siitä jäähy olisi ihan selvästi pitänyt tulla. Toivotaan, että se käsitellään, mutta sillä ei ole Kanadan kannalta enää väliä, kun Kanada on ulkona kisoista. Mutta sääntöjen on oltava samat kaikille, Ahokas totesi tilanteesta ja tapahtuneesta.

Suomen peli takerteli alkusarjassa. Paras peli toistaiseksi tuli oikealla hetkellä.

- Nythän ne pelit vasta alkoivat. Jos haluat kullan voittaa, niin kaikki pelit sun pitää voittaa. Mun mielestäni meidän pelaaminen kehittyy koko ajan. Taas mentiin selkeästi eteenpäin, sanoi Ahokas.

Perjantaina Suomi kohtaa välieräottelussa Sveitsin, joka yllättäen voitti Ruotsin 2-0. Toisessa välieräottelussa vastakkain ovat Venäjä ja Yhdysvallat. Venäjä voitti puolivälierässään Slovakian 8-3 ja Yhdysvallat pehmitti Tshekin 3-1.