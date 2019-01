HIFK yllätti kärkijoukkue Kärpät pelaajansa juhlaottelussa

Kärpät taipui perjantaina HIFK:lle 2-4 jääkiekon Liigan ottelussa. Oululaiset tekivät kolmannessa erässä kaksi maalia, mutta kiri ei riittänyt viemään joukkuetta voittoon tai edes jatkoajalle.

Kärppien päävalmentaja pohti tappion syitä seuran verkkosivuilla.

- Ei saatu heti alusta koneita käyntiin ja parastamme pöytään. Kolmas erä oli sitten meiltä hyvä. En tiedä oliko Markus Kankaanperän kunnioitusta, kotiyleisön tukea, vai mitä, mutta HIFK:lla oli heti alusta asti kovempi draivi. Meillä homma meni vähän miettimiseksi, analysoi Manner.

Kärpillä on hyvä mahdollisuus palata voittojen tielle jo lauantaina, kun joukkue isännöi Jukureita.

- Kausi kun on näin pitkällä ja pelit ovat olleet tiukkoja, niin me ollaan saatu aika paljon hyviä lopputuloksia. Välillä sitten tulee vastaan tämä puoli urheilusta. Nyt on tärkeää sisuuntua entisestään. Huomenna haluamme olla alusta asti valmiina kotiyleisön edessä, jatkoi Manner.

HIFK:n puolustaja Markus Kankaanperä pelasi perjantaina uransa 1000. ottelun jääkiekon SM-liigassa. Kankaanperää juhlittiin näyttävästi ennen ottelua ja sen aikana. Ottelun jälkeen HIFK:n pukokopissa nähtiin hyvin tyytyväinen mies.

- Hienosti seura muisti ja hienosti muisti myös Liiga. Joukkuekaverit muistivat myös pitkin päivää ja vähän tuli jotain kuittiakin välillä joistain jutuista. Todella hienot fiilikset jäi tästä illasta. Näitä kiva sitten jossain vaiheessa muistella. Vielä ei aleta kuitenkaan muistelemaan, Kankaanperä sanoi.

"Kanki" olisi voinut rikkoa 1000 ottelun rajapyykin jo viikko sitten Oulussa, mutta silloin hän ei ollut kokoonpanossa. Oliko ihan suunniteltua siirtää juhlat kotihalliin?

- Siinä oli vähän loukkaantumista alla. Se oli etukäteen mietitty, sillä se oli kolmen pelin viikko, ettei tule liian raskaaksi. Hienoa, että meni näin päin. Kiitos Kärpille. He olisivat halunneet muistaa jo viime viikonloppuna. Sitten se tuli täällä kotona, Kankaanperä kertoi.

Ehkä parempi niin. Viikko sitten HIFK hävisi, nyt tuli todella maukas voitto. Kärpätkin ehti muistamisen suorittaa, kun Lasse Kukkonen antoi ennen peliä Kankaanperälle muistolahjan.

- Käy se näinkin. Hieno paikka ja hienot pisteet. Kevättä kohti tässä rakennetaan. Jätkät pelasi kyllä hyvän pelin, Kankaanperä iloitsi.

Perjantain ottelu oli myös päätuomari Jari Levoselle juhlapeli. "Japa" sai täyteen 900 ottelua. Sopivaan paikkaan tuli myös Levosen juhlailta, sillä Kankaanperä on kaikkien aikojen jäähypörssin ykkönen 2050 minuutillaan.

- Kyllä me Japan kanssa naureskeltiin pelin jälkeen, että se on varmaan puolet antanut niistä mun jäähyistä. Hyvä paikka siinä mielessä. Hän on hyvä tuomari, ei ole mitään pahaa sanottavaa hänestä. Hemmetin hyvin viheltänyt vuosien varrella, Kankaanperä kehui.

Kankaanperän ura on häkellyttävän pitkä ja Suomen mestaruuksiakin on kaappiin kertynyt jo kaksi kappaletta. Seuroja on kuusi. Mutta mikä on 38-vuotiaan puolustajan paras muisto tähänastiselta uralta?

- Ensimmäinen mestaruus 2011. Muistan hyvin viimeisen pelin ja muistaa hyvin myös kaikki tunnelmat sen vuoden ajalta. Kyllähän mestaruudet jää aina mieleen ja sellaiset kaudet, kun mennään pitkälle ja finaaleihin. Niistä jää paljon ystävyyssuhteita. Ei ne voitot niinkään, vaan ne joukkueen hienot tarinat. Ne on upeita, Kankaanperä linjasi.

Kankaanperä tarvitsee enää vain kaksi ottelua noustakseen SM-liigan kaikkien aikojen ottelutilastossa toiseksi. Erik Hämäläinen pelasi urallaan 1001 ottelua. Jan Latvalaan on sen sijaan vielä matkaa: Latvala urakoi urallaan uskomattomat 1230 ottelua.

Millä mielin Kankaanperä lähtee uudelle kierrokselle?

- Minuutteja varmaan tulee jatkossakin, mutta maaleja en uskalla luvata. Joukkueen etu edellä mennään joka tapauksessa aina, Kankaanperä julisti.