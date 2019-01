Nuorten Leijonien kapteeni: "Monet eivät uskoneet, että pääsisimme loppuotteluun"

Nuorten Leijonien kapteeni Aarne Talvitie on onnistunut MM-kisoissa sekä hengenluojana että maalintekijänä. Hän jatkoi upeita esityksiään välierässä Sveitsiä vastaan tehtyään kaksi maalia Suomen 6-1 -voitossa.

Sveitsi-peli oli käytännössä ohi kahdeksassa minuutissa Suomen siirryttyä 4-0 -johtoon. Sveitsin vaisu alku yllätti Talvitien. Olihan Sveitsi voittanut puolivälieräottelussa Ruotsin 2-0.

- Tiedettiin, että kova jengi tulee vastaan, joka tekee paljon duunia, mutta ehkä odotettiin, että olisivat vähän kovempaa tulleet. Saatiin niin hyvät maalit siihen alkuun, minkä kautta pystyttiin pelaamaan sitten omaa peliä.

Talvitie on yllättänyt turnauksessa kovilla tehoillaan. Kuudesta ottelusta saldona on 4+3=7. Suomalaisista edellä on vain Aleksi Heponiemi tehoillaan 3+5=8.

- Hyvien kavereiden kanssa olen ketjuissa pelannut. En mä osaa sanoa, olenko mä tehnyt siinä niin hirveää muutosta, Talvitie sanoi vaatimattomana.

Onnistumisista tietysti nauttii.

- Tässä pelissä maalit ratkaisee. Maalejahan tänne ollaan tultu tekemään. Ainahan mietitään niitä pisteitä, ei ne kerro koko kuvaa, mutta onhan se aina kivaa, kun saa onnistumisia, Talvitie sanoi.

Talvitie tunnetaan jämäkkänä kapteenina. C-kirjainta hän on kantanut eri joukkueissa kauan.

- Kyllä sanoisin, että C-junnuissa olin joukkueen kapteeni ja maajoukkueessa olin kapteeni, niin siitä alkoi vähän saamaan vähän tunnetta, millainen pitää olla, kun on kapteeni. Alkuun se oli vähän vaikeaa, mutta aika pitkään olen nyt ollut johtavassa roolissa kapteenina, niin vähän oppii ajan mittaan, miten pitää toimia.

Talvitie ei ole tuppisuu. Hän on median edessä puheliassa ja pitää ääntä tietysti kopissa ja peleissäkin.

- Pyrin tosi paljon olemaan äänessä. Mahdollisimman paljon yritän puhua. Jos oma peli ei kulje, tai on vähän hapoilla, ei tule niin paljoa puhuttua, mutta kyllä yritän tosi paljon tsempata kavereita.

Talvitie osaa myös ärähtää, jos siihen on tarvetta.

- En mä kavereilla rupea lokaa niskaan antamaan, mutta jos pelataan huonosti, niin kyllä mä sanon, että nyt pitää parantaa. Välillä olen huutanut, mutta siinä on tunnetta pelissä. Kaikki kuitenkin välittää ja ymmärtää, jos välillä tunteet vähän nousee.

Talvitie myöntää, että henkilökohtainen menestys MM-kisoissa on yllättänyt hänet itsekin.

- En olisi ihan uskonut, että tällaista menestystä olisi omalta osalta tullut. Osasin odottaa, että peliaikaa tulen saamaan, ja että tulen olemaan kapteeni. Mutta kyllä mun osaltani kaikki palaset ovat loksahtaneet paikalleen, mistä en voi olla kuin kiitollinen.

Alkusarjassa Nuoret Leijonat hävisi Yhdysvalloille 1-4. Finaalissa lauantaina on mahdollista maksaa kalavelat kunnolla.

- Pitää saada enemmän ykkösluokan maalipaikkoja. Ampua enemmän ja mennä aktiivisemmin maalin eteen. Ensimmäinen peli USA:ta vastaan ei ollut sellainen, mitä toivoimme ja USA oli hyvin tehokas maalipaikoissaan, Talvitie kertoi reseptistä finaaliin.

Suomen joukkue on jo nyt ylittänyt odotukset. Onhan mitali vasta kolmas alle 20-vuotiaiden kisoista 13 vuoden aikana. Finaalissa Suomi ei ole pelannut Pohjois-Amerikassa koskaan aiemmin U20-tasolla.

- Monet eivät uskoneet, että pääsisimme loppuotteluun. Mutta todistimme kaikille, että voimme voittaa pelejä ja päästä finaaliin. Se on valtava buusti meille. Olemme todistaneet, että meillä on erinomaisia yksilöitä ja hieno joukkue. Pystymme voittamaan isompia maita. Huomenna on kova peli, mutta meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa nuo jätkät, Talvitie ilmoitti.

Talvitie on aiemmin ollut häviämässä alle 18-vuotiaiden finaalia Yhdysvalloille.

- Kahdessa turnauksessa olen nyt ollut. U18- ja U20-kisoissa. Molemmissa on menty finaaliin ja se on ihan sanoin kuvaamaton fiilis, kun päästään sinne finaaliin. Mitä hienompaa voisi pyytää, kapteeni päätti.

Espoo Bluesin kapteeni Talvitie pelaa yliopistokiekkoa Pennsylvanian opinahjossa. Suomessa hän pelasi Bluesissa viime kaudella A-junioreissa, koska ammattilaiskiekkoa pelanneita ei hyväksytä yliopistosarjaan. Taidot hänellä riittäisivät kyllä SM-liigaan, jossa hän voisi pelata merkittävässä roolissa.

New Jersey Devils varasi Talvitien kuudennella kierroksella 2017. Devilsilla saattaisi olla Talvitielle pian käyttöä.

Teksti: Otto Palojärvi, Vancouver