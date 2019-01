Kärpille yllätystappio: ”Tulee hetki jolloin intohimoa testataan”

Oulun Kärpät on hävinnyt yllättäen jo kaksi ottelua putkeen jääkiekon SM-liigassa. Lauantaina Kärpät taipui Jukureille 2-3.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner ei halunnut selitellä.

- Ei oltu kyllä ihan parhaimmillamme, Manner myönsi seuran nettisivujen mukaan.

Kärppien sarjajohto on selvä. Se ei voi olla näkymättä. Ihan joka peliin ei saada ihan täyttä latinkia.

- Aika inhimillistä on se, että kun on tullut alkukaudesta onnistumisia, niin jossain vaiheessa tulee se hetki, että joukkueen yhtenäisyyttä ja intohimoa vähän testataan ja jos et pysty pelaamaan täyttä 60 minuuttia, niin ei silloin pidäkään voittaa.

Manner sanoi, että Kärpillä on nyt kaksi vaihtoehtoa.

- Nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko jäädään tähän mököttämään tai sitten ollaan taas heti maanantaina uskollisia omille arvoille, Manner sanoi.

Kärpät perjantaina kaatanut HIFK voitti lauantaina Lappeenrannassa SaiPan 6-3. HIFK nousi sarjassa seitsemänneksi ja on vain viiden pisteen päässä kolmospaikasta.

Sarjakakkonen TPS on Kärppien tavoin pienessä tappioputkessa. Torstain Sport-tappionsa jälkeen TPS hävisi lauantaina Jyväskylässä JYPille 1-3. JYP on surkean alkukauden jälkeen lähestymässä pudotuspelipaikkaa.

Tappara voitti KalPan 5-2 ja jatkaa kolmantena. Neljäntenä oleva Pelicans voitti Porissa Ässät 2-1 ja viidentenä oleva Lukko päihitti Kouvolassa KooKoon 6-1.

Vaasassa nähtiin tiukka taisto. Siinä Sport taipui Ilvekselle 5-6. Sarjataulukossa Sport on nyt kahdeksantena.