Nuorten Leijonien kultavalmentaja Jussi Ahokas: "Kaksi maailmanmestaruutta, mahtava fiilis"

Suomi voitti jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kultaa kukistettuaan Vancouverissa pelatussa loppuottelussa Yhdysvallat 3-2. Päävalmentaja Jussi Ahokas kehui pelaajiensa asennetta. Usko ei horjunut missään vaiheessa.

Suomi ei romahtanut finaalissa, vaikka amerikkalaiset tulivat kahdella pikamaalilla tasoihin.

- Kyllähän nämä MM-finaalit on aika trillereitä, mutta se oli iso juttu, kuinka me parannettiin peliä, vaikka jenkit tuli 2-2:een. Kuinka pojat sai kiinni pelistä. Se kertoo tämän joukkueen vahvuudesta. Kuinka vahvoja nuo jätkät ovat henkisesti, Ahokas sanoi.

Ahokkaan mukaan Suomi oli joukkue isolla J:llä.

- Meillä oli hyvä kasvutarina. Jännitettiin vähän ekat pelit, mutta kun saatiin jännitys pois, lähtivät pelit paranemaan aika paljon. Tehtiin yhdessä työtä ryhmänä ja nyt lopputulos on tämä.

Ukko-Pekka Luukkosen loistavaa maalivahtipeliäkään ei voi unohtaa.

- Jos haluat maailmanmestaruuden voittaa, pitää olla huippuluokan maalivahtipeli. Meillä oli se tässä turnauksessa, Ahokas sanoi.

Ahokas valmensi Suomen 2016 alle 18-vuotiaiden maailmanmestariksi.

- Onhan tässä ollut hyviä hetkiä ja vähän huonompia hetkiä. Ei voi parempaan paikkaan päättää maajoukkueuraa. Mulla on nyt kaksi maailmanmestaruutta. Aika mahtava fiilis, hän sanoi.

Ahokas tuli Suomen U20-joukkueen päävalmentajaksi pari vuotta sitten kesken pieleen menneen MM-turnaukseen. Media on kritisoinut matkan varrella. Kritiikkiä tuli myös näissä kisoissa alkusarjassa.

- Kirjoittaa kuin kirjoittaa, mutta itse ei voi kuin omaan tekemiseen vaikuttaa. Mä voin sanoa, että en lukenut jutun juttua. Otsikoita näin, mutta en lukenut juttuja. Toimi ihan hyvin, Ahokas paljasti.

Vuonna 2016 Ahokas korvasi siis Jukka Rautakorven kesken MM-kisojen ja pelasti karsinnoissa Suomen sarjapaikan.

- Se oli paha paikka. En olisi siihen halunnut joutua. Siinä oppi aika paljon pelaajista, kun oli tilanne, ettei ollut mitään muuta kuin hävittävää. Se on henkisesti aika kova kokemus, hän muistelee.

Viime vuonna Suomi hyytyi kovalla joukkueella puolivälieriin hävittyään rankkarikisan Tshekille.

- Kyllä niitä haamuja oli viime vuonnakin. Nyt oikeastaan päästiin ihan puhtaalta pöydältä tähän vuoteen, Ahokas sanoi.

Ahokas muistuttaa, että lyhyissä maajoukkueturnauksessa menestys on aina täpärällä.

- Viime vuonna oli pienestä kiinni, kun oli rankkaritappio, ja nyt oli pienestä kiinni, kun oli jatkoaikavoitto. Mutta mulla oli hyvä fiilis tästä ryhmästä viime helmikuusta lähtien, kun tapasin ryhmän ekan kerran.

Suomi tuottaa nykyään henkisesti todella vahvoja pelaajia.

- Tulivat tänne pelaamaan ja voittamaan. Se on se hieno juttu, joka näillä meidän jätkillä nykyään on. Kyllä on kova suoritus, että lyötiin Kanada ja jenkki nurin tämän reissun aikana pikkukaukalossa, Ahokas sanoi.

Suomen jääkiekon nousun alku oli 2009 Vierumäellä pidetyssä jääkiekkoväen kriisipalaverissa. Silloin tehtiin päätös, että ”Kaikki Pelaa” -touhusta luovutaan ja joukkueen sijaan ruvetaan keskittymään yksilöihin.

Ahokas painottaa, että juniorimaajoukkuetoiminnan kehittäminenkin on ollut merkittävässä roolissa.

- Tässä on tehty aika isoja muutoksia kaikin puolin. Yksilö- ja maajoukkuetoiminnassa. Maajoukkueputkeen on satsattu ihan eri lailla. Se näkyy meidän 18-vuotiaiden menestyksessä ja näkyy 20-vuotiaiden menestyksessä. Voidaan Suomessa vielä parantaa paljon, mutta kyllä tää kertoo myös, että kyllä meillä hyvin tehdään töitä.

Nuoret pelaajat saavat nykyään peliaikaa miesten peleissä SM-liigassa. Se johtuu siitäkin, että SM-liiga ei pysty kilpailemaan KHL:n sekä Sveitsin ja Ruotsin sarjojen kanssa kunnon ulkomaalaisvahvistuksista tai Euroopan tason parhaista suomalaispelaajista.

- Pelaajat ovat nuorena tehneet paljon hommia, niin heillä on mahdollisuus päästä pelaamaan miesten pelejä. Totta kai se edes auttaa täällä pärjäämistä, Ahokas sanoi.

Ahokas painottaa kuitenkin, ettei pelkillä yksilöillä voiteta. Joukkue on kokonaisuus ja joukkuehenki on merkittävässä roolissa. Victoriassa ja Vancouverissa pelatussa MM-turnauksessa se homma toimi. Kultaa tuli.

- Aina voi olla hyviä pelaajia, mutta miten se joukkue kasvaa ja hitsautuu yhteen, niin se on tärkein juttu turnausmenestyksen kannalta.

Ahokkaalle MM-turnaus Victoriassa ja Vancouverissa jättää myös muistoja iloisesta perhetapahtumasta. Hänen poikansa syntyi kisojen aikana.

- Poika voi hyvin, Ahokas viestitti ja kertoi varmaankin ryhtyvänsä Suomessa vaihtamaan heti vaippoja.

Teksti: Otto Palojärvi, Vancouver