Jokerit hävisi kärkiottelun – kakkospaikka karkaamassa

Jokereiden pisteputki KHL:ssä päättyi sunnuntaina Helsingin huippuottelussa. Vastustaja SKA Pietari oli parempi 4-1.

Nicklas Jensen tasoitti 1-1:een. Sen jälkeen SKA meni menojaan.

– Aloitimme hyvin pelin, mutta vaikea on tuollaista joukkuetta vastaan tulla kolmen maalin takaa tappioasemasta rinnalle. Heitä vastaan on vaikea puolustaa, niin etteivät he tekisi maaleja. Tänään olisi myös tarvittu enemmän kuin yksi tehty maali, Jensen sanoi Jokereiden tiedotteessa.

Jokereilla oli kyllä maalipaikkoja. SKA:n maalivahti Magnus Hellberg oli kuitenkin loistavassa vedossa.

Jensen painotti, ettei Jokereiden esitys ollut riittävän hyvä.

– Meidän olisi pitänyt pelata 60 minuuttia hyvin, mutta emme tehneet niin. Ihan jokaisen olisi pitänyt pelata tänään paremmin jos olisimme halunneet voittaa, Jensen sanoi.

SKA on läntisessä konferenssissa toisena kahdeksan pistettä Jokereita edellä. Sunnuntain ottelu saattoi olla jopa ratkaiseva läntisen konferenssin kakkospaikan kannalta. Onhan KHL:n runkosarjasta pelaamatta enää neljännes.

Jokerit ottanee pudotuspeleihin kuitenkin kotiedun. Viidentenä oleva Moskovan Dynamo on Jokereita 12 pistettä perässä.