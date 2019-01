Huuhkajille voitto Ruotsista kohutussa Qatarissa

Suomi voitti jalkapallon harjoitusmaaottelussa Ruotsin tiistaina Qatarissa 1-0. Voittomaalin viimeisteli Eero Markkanen, jolle maali A-maajoukkueessa oli uran ensimmäinen.

Ruotsi oli lähellä tasoitusmaalia, mutta Suomi kesti. Jesse Joronen esitti pari hienoa torjuntaa. Lopussa Tim Väyrynen oli vähällä tehdä Suomen toisen maalin.

Suomen ja Ruotsin parhaat pelaajat ovat kiinni seurajoukkueissaan Euroopan suurten liigojen ollessa käynnissä, joten molemmat joukkueet pelasivat lähinnä Pohjoismaiden sarjojen pelaajilla. Suomen kokoonpanossa olikin neljä maajoukkuedebytanttia.

Suomen ja Ruotsin leireily Qatarissa on herättänyt paljon kritiikkiä. Onhan Qatarissa paljastunut räikeitä ihmisoikeusloukkauksia. Vuoden 2022 MM-kisojen stadioneita on rakennettu orjatyövoimalla ja rakennustöissä on menetetty ihmishenkiä.

Riku Riski päätti jättää Qatarin leirin kokonaan väliin. Muita kieltäytyjiä ei ollut.

Riskin kieltäytyminen on saanut paljon positiivista palautetta. Palloliittoa on puolestaan kritisoitu.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kommentoi joulukuussa, ettei näe asiassa ongelmia.

- Hirveän paljon ei pitäisi politiikkaa ja urheilua tulisi sotkea keskenään. Näen sen enemmän urheilullisena asiana, enkä poliittisena kannanottona A-maajoukkueen osalta, Lahti sanoi.

Lahti painotti, että Qatarin ongelmat kyllä tiedostetaan.

- Tiedän kyllä, että siellä on valtavia ongelmia asioissa, jotka Pohjoismaissa ovat valtavan paljon paremmin. Mutta en näe jalkapallomaajoukkueen harjoitusmatkaa sinne ongelmana.

Paikalla on myös Pohjoismaiden palloliittojen edustajia.

- Pohjoismaisten palloliittojen delegaation matka on poliittisempi. Sillä on selkeä pyrkimys vaikuttaa ihmisoikeuksiin ja työläisten olosuhteisiin paikan päällä.