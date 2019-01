KooKoolle ei apua valmentajapotkuista – Kärpät tyly vastustaja

KooKoo antoi alkuviikosta päävalmentajalleen Tuomas Tuokkolalle potkut. Tulosten valossa ratkaisu oli tietysti selitettävissä, mutta potkuista huolimatta KooKoo jatkoi keskiviikkona kuitenkin mollivoittoista taaperrustaan hävittyään Oulussa Kärpille 1-5.

Kärpiltä puuttuivat vielä nuorten MM-kultasankarit Rasmus Kupari ja Aleksi Heponiemi, mutta kyyti oli KooKoolle silti kylmää. KHL:ssä komean uran pelannut Oskar Osala teki peräti neljä maalia.

Loka-marraskuussa KooKoolla on ollut hyvä jakso. Sen jälkeen joukkueen materiaalin kapeus on tullut armotta esiin. Viimeisestä 15 ottelustaan KooKoo on voittanut vain kolme, kaksi varsinaisella peliajalla.

Pudotuspeliviivalle KooKoolla on matkaa kahdeksan pistettä. Olisi merkittävä yllätys, jos KooKoo vielä pudotuspeleihin yltäisi, päävalmentaja Mikko Heiskasen taitoja ollenkaan vähättelemättä.

Keskiviikkona pelattiin myös Tampereella, missä Tappara voitti HPK:n 4-1. Voitollaan Tappara vahvisti asemiaan kolmospaikalla. HPK on sarjassa kuudentena.

Sarja on tasainen, sillä kymmenentenä oleva SaiPa on vain neljän pisteen päässä KooKoosta. Pudotuspeliviivan alapuolella oleva KalPa on jäänyt SaiPasta kuusi pistettä.