Paha Qatar valloittaa otsikot – Suomen Kiina-urheiluyhteistyötä ei arvostella

Suomen jalkapallomaajoukkueen leireily Qatarissa on herättänyt arvosteluryöpyn. Riku Riskistä tuli kansainvälisesti tunnettu suomalaisjalkapalloilija, kun hän ei suostunut lähtemään Qatarin reissulle.

Qatarin ihmisoikeustilanne herättää kritiikkiä. Samalla unohdetaan, että Suomi tekee urheiluyhteistyötä monien muidenkin maiden kanssa, joiden ihmisoikeustilannetta moititaan. Nämä yhteistyökuviot joutuvat kriittisiin otsikoihin harvemmin.

Suomi on tiivistänyt urheiluyhteistyötä Kiinan kanssa. Vuosi 2019 nimettiin jopa Suomen ja Kiinan väliseksi talviurheilun teemavuodeksi maiden presidenttien tapaamisessa keväällä 2017.

Suomi on ensimmäinen maa, jonka kanssa Kiina on sopinut teemavuoden kaltaisesta talviurheiluyhteistyöstä. Teemavuoden ja Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisiin valmistautumisen uskotaan lisäävän Kiinan kiinnostusta suomalaiseen talviurheiluosaamiseen.

Ministeri Sampo Terhon mukaan talviurheilun teemavuosi on Suomelle erinomainen mahdollisuus edistää niin talviurheiluosaamista kuin talviurheilun kaupallisia näkökulmia.

- Koska Suomi on ensimmäinen maa, jonka kanssa Kiina on sopinut teemavuoden kaltaisesta talviurheiluyhteistyöstä, tarjoaa se Suomelle merkittävää näkyvyyttä ja kilpailuetua suhteessa muihin talviurheilumaihin ennen Pekingin 2022 olympia- ja paralympiakisoja. Suomella on tarjottavaa ja mahdollisuuksia erityisesti valmentamisessa, talviurheilupaikkojen rakentamisessa, urheiluteknologiassa ja urheiluvälineiden valmistuksessa sekä koululiikunnassa, Terho kertoo Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Teemavuoden ohjelma painottuu neljän teeman ympärille: 1) koulutus ja valmennus, 2) kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus, 3) matkailu ja turismi ja 4) kilpa- ja huippu-urheilu.

Teemavuosi koostuu yli 60 tapahtumasta, joista kohokohtina voidaan mainita kiinalaisen uuden vuoden juhlallisuudet Suomessa helmikuussa, ns. women’s month eli huhtikuu, jolloin Suomi emännöi sekä naisten jääkiekon että naisten muodostelmaluistelun maailmanmestaruuskisoja, marraskuussa järjestettävät Helsinki Education Week, urheiluteknologian tapahtuma SMASH, sekä GoExpo Winter. Pekingissä järjestettävässä vuoden 2019 World Winter Sports Expossa Suomi on Expon ”Country of Honor” ja pääsee esittämään osaamistaan eri talviurheilun alueilla.

Teemavuoden lisäksi Business Finland on rakentanut talviurheilun kasvuohjelmaa Winter Sport Cluster, joka osaltaan kehittää suomalaisyritysten yhteistyö- ja vientimahdollisuuksia Pekingin vuoden 2022 olympialaisia sekä paralympialaisia silmällä pitäen.

Ministeri Sampo Terho matkustaa seuraamaan teemavuoden avajaisia, jotka järjestetään Pekingissä 15. tammikuuta 2019. Teemavuoden päättäjäisiä vietetään Rovaniemellä joulukuussa.

Arvostelijat vetävät epätasaista linjaa. Suomalaisten Kiina-yhteistyötä ei juuri arvostella, mutta Palloliiton Qatarin reissu on aiheuttanut valtavan mediamylläkän.

Kiina järjestää tänä vuonna koripallon MM-kisat ja 2022 talviolympialaiset. Toisin kuin jalkapallon MM-kisojen järjestämistä Qatarissa, ei Kiinan jättimäisiä kisaprojekteja arvostella.

Jos Suomen Susijengi selviytyy tänä vuonna koripallon MM-kisoihin, tuskin kukaan vaatisi, että Suomen pitäisi boikotoida kisoja. Tai tuskin kukaan vaatisi, ettei esimerkiksi Iivo Niskanen saisi hiihtää 2022 Kiinan järjestämissä olympiakisoissa.

Kiina on kehittymässä maailman merkittävimmäksi talousmahdiksi. Kiinassa on valtavasti rahaa ja Suomessa valtavasti talviurheilun osaamista. Taloudellisesti yhteistyö on suomalaisille järkevää.