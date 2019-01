Miikka Kiprusoff on yhä Calgaryn sankari

Suomi muistaa Calgaryn lähinnä Matti Nykäsen menestyksistä 1988 olympiakisoissa. Calgaryssakin Matti Nykänen muistetaan, mutta kaupungin suurin suomalaissankari on kuitenkin Miikka Kiprusoff.

Calgary ei ole Vancouverin, Montrealin tai Toronton veroinen turistikaupunki, mutta se on Toronton ohella Kanadan vaurain kaupunki. Kaupunki on rikastunut öljy- ja kaasubisneksellä ja vauraus näkyy katukuvassa. Kaupungin vauraat firmat tukevat paljon myös urheilua.

Calgaryn yrityselämä tukee erityisesti kaupungin ammattilaisurheiluseuroja, NHL-jääkiekkojoukkue Calgary Flamesia sekä kanadalaisen jalkapallon liigan CFL:n Calgary Stampedersia. Talvisin, kun CFL on tauolla, keskittyy huomio Flamesiin.

Calgary Flamesissa menee nyt lujaa. Joukkue on NHL:n läntisen konferenssin kärjessä ja koko liigassa toisena. Edellä on ainoastaan itäistä konferenssia ylivoimaisesti johtava Tampa Bay Lightning. Näin hyvin Calgarylla ei ole mennyt sitten viime vuosikymmenen puolivälin.

Calgarylaisten kiekkofanien kanssa jutellessa toistuu sana flashback. Kohtasivathan Tampa Bay ja Calgary vuonna 2004 Stanley Cupin finaaleissa. Ikimuistoisen finaalisarjan voitti Tampa Bay seitsemännessä finaalissa.

Calgaryssa 2004 tapahtumat muistetaan yhä tarkasti. Häviö seitsemännessä finaalissa oli Flames-faneille todella katkera paikka. Mutta Kiprusoffin loistokasta finaalikevättä muistellaan silti lämmöllä.

Kausi 2003-04 oli maalivahti Miikka Kiprusoffin läpimurtokausi. Hänet kaupattiin kesken kauden San Josesta Calgaryyn ja ”Kipper” torjuikin Flamesin Stanley Cupin finaaleihin. Sitä ennen Calgary oli karsiutunut pudotuspeleistä seitsemän kertaa peräkkäin.

Kiprusoff valittiin kauden 2005-06 NHL:n parhaaksi maalivahdiksi. Hän pelasi Calgaryssa vuoteen 2013 saakka ja sinä aikana Flames eteni joka kerta pudotuspeleihin 2006-09. Kiprusoffin viimeisen neljän kauden aikana pudotuspelipaikka jäi saavuttamatta, mutta se johtui puutteellisesta pelaajamateriaalista.

Kiprusoff pelasi Calgary Flamesissa 576 ottelua ja poistui kaukalosta voittajana 305 kertaa. Hän pelasi 41 nollapeliä. Tilastojen valossa ei ole ihme, että hän nousi seuraikoniksi.

Kevät 2004 on jäänyt calgarylaisille kuitenkin erityisesti mieleen. Monessa ottelussa Kiprusoff piti Flamesia lähes yksin pystyssä ja pitkälti hänen ansiotaan oli, että mestaruus jäi yhden ottelun päähän.

Flamesin 2004 hopeajoukkueessa pelasivat suomalaisista myös Toni Lydman ja Ville Nieminen. Molemmat pelasivat NHL:ssä komean uran, mutta Calgaryssa varsin lyhyen aikaa, eikä heidän nimensä tuo calgarylaisille mieleen merkittäviä muistoja.

Kiprusoffille Calgary on Turun ohella toinen kotikaupunki. Calgaryssa hän on melkein yhtä tunnettu kuin Esa Tikkanen tai Jari Kurri Edmontonissa, vaikka ei seurassa mestaruutta voittanutkaan. Moni calgarylainen mainitsee heti Kiprusoffin nimen, kun Suomesta tulee puhetta.

Toisin kuin naapurikaupunki Edmonton, ei Calgary ole saanut nauttia jääkiekkohistorian loistojaksosta. Calgary Flamesin ainoa mestaruus on vuodelta 1989, jolloin seurassa pelasivat muun muassa legendaariset Lanny McDonald ja Theo Fleury. Muina 1980-luvun vuosina Calgaryssa seurattiin Edmontonin menestystä kuitenkin kadehtien.

Sen jälkeen muistoissa elää lähinnä 2004. Ja sehän muistetaan erityisesti Kiprusoffista.

Ensi kesänä on täysin mahdollista, että Flames voisi juhlia mestaruutta 30 vuoden tauon jälkeen. Joukkueen pelaajamateriaalin taso on laaja ja venymiskykyä on löytynyt monissa peleissä. Kanadalaisjoukkueista Stanley Cupin on viimeksi voittanut Montreal Canadiens 1993, joten kyse on myös Kanadan kansallisylpeydestä.

Flamesin ainoa suomalaispelaaja Juuso Välimäki on ollut viime aikoina sivussa loukkaantumisen takia. Hän tehnee paluun kuitenkin lähiviikkoina.

Suomessa Välimäki pääsi otsikoihin vuosi sitten. Hän itki tv-haastattelussa, kun Suomi hävisi nuorten MM-kisojen puolivälieräottelun Tshekille rankkarikisassa. Välimäki oli Suomen joukkueen kapteeni.

Kenties Välimäki voisi saavuttaa Calgaryssa sen, mitä Kiprusoffilta jäi saavuttamatta.