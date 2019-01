HPK nujersi HIFK:n – olympiamitalisti luottaa HIFK:n vahvaan kevääseen

HPK kävi perjantaina hakemassa täyden pistepotin Helsingistä, kun se kaatoi HIFK:n 3-2-lukemin. Teemu Turunen oli kahdella maalillaan vierasjoukkueen sankari.

Turunen on pelannut HPK:ssa loistavan kauden ja hänen taidoistaan saivat helsinkiläisetkin kiekon ystävät kovan näytteen perjantaina. HPK:lla oli alla vaikeampi jakso ennen Helsingin vierailua. Nyt kuitenkin kulki.

- Kyllä oli hyvä peli meiltä. Kovasti jouduimme tekemään töitä. Edellisessä pelissä ei ollut työmäärä ihan tapissa, mutta tänään se kyllä oli. Erittäin hyvä, HPK:n sankari Teemu Turunen sanoi ottelun jälkeen.

HPK:n paras vaihe osui toiseen erään. Siinä HIFK jäi jalkoihin.

- Kyllähän sitä piti ensimmäisestä erästä vähän parantaa. Tiesimme kyllä, että pelasimme ihan hyvin, mutta myös sen, että pystymme vielä paremmin pelaamaan.

Turunen on lyönyt viimeistään tällä kaudella läpi. Turunen on taistellut läpi kauden pistepörssin kärkisijoista ja tällä hetkellä hän on erittäin kuuma pelaaja. Turunen itse kuitenkin suhtautuu omiin tehoihinsa perinteiseen suomalaiseen tapaan hyvin vaatimattomasti.

- No joo, sattuu joskus menemään sisään. Ei niistä kuitenkaan sen enempää, Turunen väisteli.

HPK:lla on viime aikoina ollut vaikeuksia etenkin vieraissa. Perjantaina vieraspelaaminen oli kuitenkin kuin oppikirjasta ja täysi pistepotti tuli täydelliseen saumaan, sillä HIFK vaani ennen iltaa vain pisteen päässä HPK:sta.

- Joo, kyllä. On ollut vähän tahmeaa viime aikoina tuo pelaaminen. Olimme peräkkäin IFK:n kanssa sarjataulukossa, joten tosi tärkeä voitto meille , Turunen linjasi.

HIFK esitteli perjantaina jääkiekon SM-liigassa kotiyleisölleen tuoreen tähtihankinsta Sakari Salmisen. Olympiapronssia Leijonissa 2014 voittanut Salminen siirtyi kesken kauden Ässistä HIFK:hon, kun porilaisseura halusi parantaa talouttaan.

Salmisen debyytti toi yhden syöttöpisteen, mutta joukkueen suoritus kokonaisuutena oli heikko. Salminen pääsi kuitenkin hyvin mukaan HIFK:n pelisysteemiin, vaikka se hyökkääjän itsensä mukaan onkin kovin erilainen, mitä Ässissä.

- Tietysti tappio harmittaa. Jos nyt itseäni ajattelen, niin ihan hyvin pääsin peliin mukaan. Täällä on aika erilainen pelisysteemi, mitä tuolla Porissa on ollut. Varmaan siinä on vähän hakemista vielä. Tästä pitää vielä paljon parantaa, Salminen sanoi ottelun jälkeen.

Salminen pelasi perjantaina HIFK:n kakkosketjussa yhdessä Iikka Kangasniemen ja Tommi Santalan kanssa. Ketju teki perjantaina kotijoukkueen molemmat maalit. Osumat syntyivät kokeneen Santalan lavasta. Salminen puhui paljon ketjukavereidensa kanssa ja sopi asioista.

- Yritimme koko ajan puhua ja sopia asioista, jotta voisimme olla parempia. Mun mielestä me Iikan (Kangasniemi) kanssa paransimme koko ajan. Kolmannessa erässä rupesi jo vähän tietämään, missä toinen menee. Puhetta vaan paljon, niin se auttaa, Salminen sanoi.

Salmisen kausi on sujunut henkilökohtaisesti hyvin. Hän teki Ässissä 31 tehopistettä, mutta porilaisjoukkueen kausi on ollut sysimusta. Salminen halusi kaudelleen uuden alun ja sen hän myös sai.

- Totta kai. Sain sauman tulla hienoon joukkueeseen ja tavoite on mennä pitkälle keväällä. Tämä on minulle uusi mahdollisuus ja uusi alku vähän vaikeallekin kaudelle.

Ässät on ollut negatiivisissa otsikoissa läpi kauden. On ollut valmentajasekoilua ja peli ei ole luistanut. Salminen sanoo, että kasvattajaseuran tilanne vetää mielen mustaksi.

- Se tuntui vielä pahemmalta, kun kyseessä on kotikaupungin joukkue. Se tuntui vielä pahemmalta kuin ehkä jossain muualla olisi tuntunut. Kyllä tässä on aika syvissä vesissä oltu kauden aikana, Salminen myönsi.

Siirto HIFK:hon tuli hyvään saumaan. Ässissä Salminen ei olisi nähnyt pitkää kevättä, mutta nyt siihen on mahdollisuus. Salmisen mukaan päätös Helsinkiin siirtymisestä oli helppo.

- En sitä päivää muista, milloin sain tästä tietää, mutta aika nopeasti ne asiat sitten meni. Eipä sitä kauan tarvinnut harkita. Hieno sauma minulle, Salminen vahvisti.

Joko sydän sykkii HIFK:lle?

- Vaikea sitä nyt on vielä sanoa, mutta kyllä se IFK-sydän varmaan tässä kevään mittaan kasvaa yhteisten kokemusten myötä, Salminen hymyili.