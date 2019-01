Kasperi Kapanen: "Ei vain tunnu menevän sisään"

Seurakulttuuri ja erityisesti sen asettamat rajoitteet nousivat torstaina suureksi NHL-puheenaiheeksi. Columbus Blue Jacketsin seurajohtaja Jarmo Kekäläinen hyllytti huippumaalivahti Sergei Bobrovskin. Venäläismaalivahti oli rikkonut vaadittuja ”arvoja ja odotuksia”.

NHL-seuroissa, kuten missä tahansa työyhteisöissä, kaikki perehdytetään työpaikan tavoille. Maple Leafs kuuluu maailman tunnetuimpiin jääkiekkoseuroihin, joten julkisuuskuva on tärkeä. Kapanen suhtautuu tyynesti Maple Leafsin käyttäytymissääntöihin.

– Eivät ne missään nimessä ole rajoittavia. Minulla ei ole mitään ongelmaa. Kaikki osaavat käyttäytyä kuin ammattilaiset, Kapanen sanoi torstaina New Jerseyn Newarkissa.

Maple Leafs oli juuri voittanut New Jersey Devilsin maalein 4-2. Prudential Centerin pukukopissa jutteli tyylikkääseen, vihreään pukuun sonnustautunut nuorimies. Pipon alta luikertelivat veikeät hiuskiehkurat. Parranalkuakin näkyi. Viime kaudella vastaava staili ei olisi ollut mahdollinen.

– Entisen GM:n aikana ei saanut olla partaa tai pitkiä hiuksia. Piti olla siistin näköinen, Kapanen naurahti viitaten vanhaan konnaan, Lou Lamorielloon.

– Sen ymmärsi, ja siihen oli respektit. Mutta nyt kun on uusi GM (vain 33-vuotias Kyle Dubas), saa kasvattaa hiukset ja sen sellaista. Käy minulle paremmin, vähän hauskempaa se on näin.

Bobrovskin tapauksessa on kyse enemmän rahasta kuin ulkonäöstä. Venäläismaalivahti kieltäytyi kesällä Columbuksen tarjoamasta jatkosopimuksesta. Maple Leafsilla oli kesällä ja syksyllä vastaava tilanne ruotsalaishyökkääjä William Nylanderin kanssa.

Häiritsikö se työrauhaa Torontossa?

– Ei minun mielestäni. Tietysti haluttiin Nylander takaisin. Tiedettiin, että asema oli sekä hänelle että seuralle vaikea. Viime sekunneillehan se meni. Mutta hienosti osapuolet osasivat hoitaa tilanteen. Kiva, että kaveri on taas joukkueessa.

Sopimukseton Nylander ei pelannut alkukaudella. Jatkopahvi syntyi vihdoin joulukuun 1. päivänä, muutamaa minuuttia ennen deadlinea.

Torontossa siis kaikki hyvin; miehet ovat vahvuudessa ja peli kulkee. Maple Leafsin tililtä löytyy 28 voittoa. Enemmän koko NHL:ssä on vain Tampa Bay Lightningilla. Voitto numero 28 tuli torstaina New Jerseyssä. Kapanen, supertähti Auston Matthews ja Andreas Johnsson luistelivat Leafsin kakkosketjuna.

– Matthews on tietysti erittäin taitava pelaaja, joka löytää ketjukaverit todella hyvin.

– Hänelle kun antaa kiekon, ja hänellä on mahdollisuus ampua, niin lähtee kuti ihan kivasti. Huikea jätkä, positiivinen äijä, joka tykkää olla muiden ympärillä. Hauskaa on ollut hänen kanssaan pelata.

Kapanen on saanut kiekon reppuun vain kolmesti viime kuukauden aikana. Torstaisessa Devils-voitossa hän jäi pisteittä kuudennen kerran perättäin.

– Semmoista oli pelaaminen kuin se on jonkin aikaa minulla ollut. Hyvän näköistä, paljon paikkoja ja lähellä on. Ei vaan tunnu menevän sisään. Vähän meitsin tarina tässä viime aikoina.

– Kaikki käyvät kauden aikana läpi sen yhden vaiheen, kun ei oikein pompi. Mutta kun samalla tavalla pelaan, niin varmasti rupeaa pomppimaan, ja alan taas tehdä maaleja. Ei tässä mitään hätää.

Kapanen, 22, pelaa ensimmäistä täyttä NHL-kauttaan. Tehopisteitä plakkarista löytyy 25 kappaletta; yli puolet niistä syntyivät ennen marraskuun puoliväliä. Fiksuna huippu-urheilijana ”Kassu” käy vahvuuksia ja kehityskohteita läpi.

– Viimeistelyä ja kiekon kanssa pelaamista yritän parantaa. Välillä voisin ampua ahkerammin, ei kannata niin usein kääntyä takaisin ja syöttää puolustajille. Ehkä voisin vähän enemmän koettaa haastaa ja yrittää olla enemmän maalintekijä. Myös puolustuspäässä ja alivoimassa voi aina parantaa.

Varsinkin Matthewsin ketjuun päästessään Kapanen vakuuttaa. Kausi eteneekin suomalaisnuorukaisen mukaan ”toistaiseksi ihan hyvin”.

– Itseluottamusta on tullut lisää. Kun on kolme, neljä peliä viikossa, joka kerta oppii kaikennäköistä. Tärkeintä on, että olen päässyt vauhtiin mukaan. Nyt pääsen kentälle ylivoimassa ja otteluiden viime minuuteilla. Peli peliltä menee paremmin.

Kapanen päätyi Torontoon pienen mutkan kautta. Pittsburgh Penguins varasi Kasperin NHL:ään, ja Phil Kessel -kaupan myötä suomalaispeluri siirtyi Maple Leafsin organisaatioon. Pittsburghissa Kasperi ei ehtinyt pelata. Se ei jäänyt kaivelemaan, sillä mies viihtyy kiekkokahjossa kotikaupungissaan.

– Rakastan kyllä sitä menoa! En ollut Torontossa hirveästi käynyt, joten en oikein osannut odottaa mitään. Mutta onhan se huikea paikka. Fanit ovat hulluja, ja markkinointia tehdään paljon, Kapanen selventää.

– Jos mennään vaikka Floridaan pelaamaan, hallissa on enemmän Leafsin kuin Panthersin faneja. Vähän kyllä kertoo, millainen kiekkokaupunki Toronto on.

Nuorella urallaan Kapanen on pelannut 98 NHL-ottelua (22+13=35) ja 13 Stanley Cupin pudotuspeliottelua (3+0). AHL:stä löytyy 119 ottelua (40+54=94) ja 30 Calder Cupin pudotuspeliottelua (8+13=21).

Pasi Tuominen, Newark, New Jersey