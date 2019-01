Suomen mitalijuhlille jääkiekossa jatkoa – tytöille MM-pronssia

Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkue saavutti sunnuntaina MM-pronssia. Japanin Obihirossa pelatussa turnauksen pronssiottelussa Suomi päihitti Venäjän 3-0.

Viivi Vainikka ja Elli Suoranta maalasivat Suomen toisessa erässä 2-0 -johtoon. Venäjä pysähtyi Suomen maalivahtiin Erica Jaskariin. Kolmannen erän loppuhetkillä Julia Liikala osui vielä tyhjiin.

Suomi oli voittanut puolivälieräottelussa Ruotsin jatkoajalla 3-2. Välierä meni suomalaisilta vähän ohipeliksi Yhdysvaltojen voitettua suomalaiset 7-1. Pronssiotteluun Venäjää vastaan löytyi kuitenkin kunnon lataus.

Venäjä oli ollut lähellä finaalipaikkaakin. Kanada voitti Venäjän välieräottelussa jatkoajalla 4-3.

Suomelle mitali oli tyttöjen MM-kisoista ensimmäinen sitten vuoden 2011.

– Joukkue on ollut tosi tiivis, se on kasvanut koko vuoden ajan. Olimme tosi päättäväisiä ja sisukkaita kentällä. On ollut kyllä hienoa olla mukana, sankarimaalivahti Jaskari sanoi YLE Urheilun mukaan.

Suomen naisten jääkiekon taso on viime vuosina ollut taas nosteessa. Naisten maajoukkue voitti MM-pronssia 2017 ja viime vuonna Pyeongchangissa naiset saavuttivat olympiapronssia.

Valtiovaltakin on herännyt tukemaan naisten jääkiekkoa. Tälle kaudelle veikkausvoittovaroista myönnettiin 10 000 euron apuraha kaudeksi jokaiselle olympiamitalistille.

Naisten jääkiekon MM-turnaus järjestetään ensi huhtikuussa Espoossa.