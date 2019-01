Valmentaja sai potkut – JYPin kausi ollut surkea tarina

Jääkiekon Liigassa kuultiin maanantaina kauden kolmansista valmentajapotkuista. JYP erotti päävalmentajansa Lauri Merikiven ja korvasi tämän kokeneella Risto Dufvalla.

Merikivi, 35, oli päävalmentajaksi riskivalinta. JYPin alkukausi oli luvalla sanoen surkea, mutta Merikivi sai jatkaa tammikuun puoleenväliin saakka.

JYP voitti viidestä viimeisestä neljä. Merikiven viimeiseksi otteluksi päävalmentajana jäi 2-3 -tappio vieraissa KalPalle. Sarjataulukossa JYPin sijoitus 12:s eron pudotuspeliviivaan ollessa kahdeksan pistettä.

Jää ikuiseksi arvoitukseksi, olisiko Merikivi voinut luotsata JYPin vielä pudotuspeleihin. Se on kuitenkin selvä asia, että JYP on pelaajamateriaalinsa valossa kauden merkittävin alisuorittaja.

– Teemme kaikkemme seuran menestyksen eteen tälläkin kaudella, ja nyt se ikävä kyllä merkitsi päävalmentajan vaihtamista. Tarvitsemme nyt joukkueeseen riittävän ison muutoksen playoffs-paikan saavuttamiseksi. Päätöstä helpotti se, että tiedämme Risto Dufvan osaamisen muutosjohtajana, kertoo JYPin hallituksen puheenjohtaja Jukka Seppänen seuran tiedotteessa.

Dufva valmensi JYPin Suomen mestariksi 2009.

– Kun synnyinkaupunkini joukkue JYP esittää kutsun, siihen vastataan myönteisesti. Selkeä tavoite on, että JYP pelaa tänäkin keväänä playoffseissa. Tehtävä on haastava, mutta mahdollinen, sanoo Risto Dufva.

Aiemmin tällä kaudella valmentajia vaihtoivat Ässät ja KooKoo. Ässät on yhä sarjajumbona ja tyhjennysmyyntikin on seurassa aloitettu. KooKoo on hävinnyt valmentajavaihdoksensa jälkeen molemmat ottelunsa.

Jos JYP ei Dufvan komennossa etene puolivälieriin, on syytä ruveta jälkiviisaaksi. Oliko sittenkään kovin fiksua vaihtaa valmentajaa tammikuussa?