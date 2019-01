HIFK:n valmentaja yllättyi joukkueensa sijoituksesta

Helsingin IFK tarjosi tiistaina päävalmentajalleen Ari-Pekka Selinille mieluisan juhlaottelun jääkiekon SM-liigassa. HIFK kaatoi KalPan voittomaalikilpailun jälkeen 2-1-lukemin ja nousi pitkästä aikaa kuuden parhaan joukkoon sarjassa.

Selin oli ottelun jälkeen tunteikkaassa tilassa.

- Kyllä voitto maistui. Varsinkin kun tuossa oli paljon avopaikkoja. Kolmas erä oli oikeastaan meidän paras erä. Muutoinhan peli oli aika tasaista taistelua tärkeistä pisteistä ja aika sekavaakin. Ei pystytty valitettavasti naulaamaan tätä peliä kolmannessa erässä, joten siinä mielessä meille oli ihan hyvä tämä kahdenkin pisteen voitto, Selin sanoi Sport Contentille.

Selinillä oli aihetta juhlaan tuplasti. 600 ottelua päävalmentajana SM-liigassa on upea saavutus. Vielä upeampi se on silloin, kun se tulee HIFK:n kaltaisen perinteisen suurseuran peräsimessä, Selin pohti.

- Kyllä tämä 600. ottelu jää minulle hienona muistona siinä mielessä, että se tapahtui juuri Helsingin IFK:n päävalmentajana ja Nordiksella ja vielä voitto totta kai siihen päälle. Olen hyvin kiitollinen, että sellaisia organisaatioita on tässä ollut, jotka ovat minulle tarjonneet töitä ja kiitollinen niille ihmisille, joiden kanssa olen saanut töitä tehdä, jotta olen tässä näinkin pitkään saanut heilua. Siitä kiitokset moneen suuntaan, mutta erityisesti tässä kohtaa IFK:lle, Selin sanoi liikuttuneena.

HIFK muisti päävalmentajaansa kesken ottelun videotaululla. Sitä Selinillä ei ollut kuitenkaan aikaa mehustella.

- Joo, se meni multa ohi, kun mä olin töissä, Selin naurahti.

HIFK:n käyrä osoittaa ylöspäin. Helsinkiläisillä oli etenkin marraskuussa valtavia vaikeuksia ja sarjasijoitus putosi pahimmillaan jo "sääliviivan" väärälle puolelle. Tiistaina HIFK nousi kuitenkin pitkästä aikaa kuuden parhaan joukkoon. Tämä fakta tuli Selinille täytenä yllätyksenä.

- Onko näin? Oho. Niin kun muut eivät pelanneet tänään! No joo, mutta on se nuoli osoittanut sinne suuntaan jo tässä pidempään. Sinne suuntaan tässä yritetään mennä. Vähän vaikeutti tietysti, että jouduttiin kesken päivän taas kokoonpanoa muuttamaan, kun (Juhani) Tyrväinen putosi pois. Se aina vähän sakkaa lisää, mutta onneksi me ollaan siihen jo totuttu. Se on meillä jo vähän niin kuin arkea, Selin naurahti.

HIFK on saanut viime aikoina kolme kovaa vahvistusta. Sakari Salminen tuli Ässistä ja lisäksi joukkueeseen liittyivät Pohjois-Amerikasta tullut puolustaja Joonas Lyytinen sekä hyökkääjä Jasse Ikonen Kärpistä. Selin ei kolmikosta osannut vielä tehdä sen syvempää analyysia.

- Kaikki näyttävät niitä avuja, missä he ovat vahvoja. Eihän se siitä heittämällä lähde, kun kokoonpano vielä elää koko ajan. He ovat tulleet tänne vahvistamaan aidosti meidän joukkuetta ja tahtotila on hyvä, Selin sanoi.

Yksi "vanhakin" vahvistus on loistanut. Laitahyökkääjä Iikka Kangasniemi pelaa huippukautta, vaikka tiistaina mies itse ei ollutkaan tyytyväinen omaan suoritukseensa. Tämä siitäkin huolimatta, että Kangasniemi teki voittomaalikilpailussa HIFK:n voittomaalin.

- Varmaan näin onkin. Se ei ollut ihan paras peli Iikalta. Kyllä hän varmasti tietää sen oman tasonsa ja sen riman korkeuden, Selin sanoi Kangasniemestä.