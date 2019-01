Nuorten Leijonien maailmanmestari palasi NHL:ään: "Kyllä tämä on hienoa elämää"

Jääkiekkoilija Henri Jokiharju kulkee rohkeasti omaa polkuaan. Päättäväisyys kantaa hedelmää: puolustaja on 19-vuotiaana jo maailmanmestari ja vakiopelaaja NHL:ssä.

Jokiharju todistaa osaltaan, että suomalaispelaajan tie NHL:ään voi aueta ilman kokemusta kotimaisesta Liigasta. Saman reitin on kulkenut muun muassa Olli Määttä, kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja.

Vaikka Jokiharjulla oli Tapparan kanssa liigasopimus, hän teki rohkean päätöksen ja lähti juniorisarja WHL:ään kolme vuotta sitten.

– Valitsin WHL:n, jotta olisin sitten mahdollisimman valmis tänne NHL:ään. Olen onnellinen, että lähdin niin nuorena. Halusin niin kovasti änäriin. Hienoa täällä on olla, Jokiharju kertoi maanantaina Blackhawksin hävittyä vieraissa New Jersey Devilsille 5-8.

WHL:ssä Jokiharjun joukkue oli Portland Winterhawks. Oregonin osavaltio Yhdysvaltain lännessä tarjoaa suomalaiselle pehmeän laskun; tunnetaanhan seutu metsistään ja karunkauniista rannikostaan.

– Tosi hyvin viihdyin siellä. Kiva steitti (osavaltio) ja kaupunki. Bussissa jouduttiin aika paljon istumaan, mutta eipä siinä mitään, kun siihen tottui. Ihan hyvää valmistautumista se oli NHL:ään, kun reissattiin niin paljon.

Chicago Blackhawks varasi Jokiharjun NHL:ään kesällä 2017. Vielä seuraavan kauden suomalaispuolustaja pelasi Portlandissa. Blackhawksista irtosi vakituinen pelipaikka kuluvalla kaudella. Matseja on vyöllä jo 35. Pelin luonne muuttui, samoin koko elämäntapa.

– Nyt mennään privaattikoneella ja syödään lentomatkalla steikkiä (pihviä). Kyllä tämä on hienoa elämää, voisi sanoa, että high life -menoa. Pitää vaan tehdä kovasti töitä joka päivä, että täällä pysyy.

Blackhawks nousi nyky-NHL:n mittakaavassa dynastiaksi juhlittuaan Stanley Cupin voittoa vuosina 2010, 2013 ja 2015. Viime kausilla trendi on kääntynyt alaspäin. Viime vuonna pudotuspelit jäivät haaveeksi.

Newarkissa tullut tappio oli Blackhawksille neljäs perättäinen. Joukkue pitää perää Central-divisioonassa. Maanantaina etenkin toinen erä oli kummajainen: siinä syntyi kahdeksan maalia.

– NHL:ssä en ole noin kreisiä erää varmasti edes nähnyt, saati ollut mukana sellaisessa, Jokiharju päivitteli.

– Ei pelistä muutenkaan jäänyt paljon käteen. Oltiin huonoja alussa ja toisessa erässä surkeita. Pelasimme seitsemällä puolustajalla (tyypillisesti NHL:ssä pelataan kuudella), mutta pääsin peliin kiinni, ja itsellä oli ihan hyvä fiilis pelata.

Nuorella NHL-urallaan Jokiharju on päässyt todistamaan jo dramaattisen valmentajanvaihdoksenkin. Menestysvalmentaja Joel Quenneville sai potkut Blackhawksista marraskuussa, ja tilalle astui Jeremy Colliton.

– Aika värikäs valmentajahan hän (Quenneville) oli, ja potkut olivat aikamoinen sokki. Uuden valmentajan myötä pelitapa muuttui aika paljon, tuli uusia juttuja. Pitäisi vaan päästä joukkueena toteuttamaan niitä paremmin, sitten tulisi paljon parempaa tulostakin.

Vuodenvaihteessa Jokiharju kuului sankareihin, jotka varmistivat Suomelle MM-kultaa jääkiekon alle 20-vuotiaiden ikäluokassa. Vain muutama päivä loppuottelun jälkeen nuorukainen luuti jo NHL:ssä.

– Ihan hyvä, että pääsi saman tien pelaamaan ja takaisin arkeen.

– Ei siinä juhlahumua hirveästi ehtinyt olla. En edes mikään juhlijatyyppi ole, vaikka kisat olivatkin ainutlaatuinen kokemus. Kesällä varmaan äijien kanssa sitten sulatellaan ja juhlitaan.

Maailmanmestaruus varmistui Suomelle lauantaina 5. tammikuuta. Yhdysvallat kaatui loppuottelussa maalein 3-2. Jokiharju syötti Kaapo Kakon tekemän voittomaalin.

– Kyllä se mestaruus henkilökohtaisesti ihan ykköseksi menee. Paras juttu uralla… vaikka eihän tätä paljon uraksi voi vielä kutsua.

Jokiharju on jääkiekkoperheen vesa. Hänen isoveljensä Juho pelaa Pohjois-Amerikassa yliopistoliigaa. Varttuneemmat urheilun seuraajat muistavat veljesten isän Juha Jokiharjun väkkärämäisenä vauhtikoneena, jolta laukaus lähti tulisesti.

– Aika kovaa keskustelua perheen kesken käydään, ei mitään negatiivista kuitenkaan. Tsempataan toisiamme.

– Isä tietää vanhana konnana kaikki trikit. Hän antaa vinkkejä, mitä voisi tehdä paremmin. Hän on iso apu, mutta ei kuitenkaan puutu liikaa. Veljen kanssa otetaan oppia, mutta pelataan silti omaa peliä, Jokiharju linjaa.

Tulokaskaudellaan Jokiharju on päässyt pelaamaan 35 NHL-ottelussa. Tilillä on 12 syöttöpistettä. NHL:n tulokaspuolustajista vain kaksi on saalistanut enemmän syöttöpinnoja.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey