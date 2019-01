Lauri Markkasen seura karmeassa tappioputkessa

Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls on hätää kärsimässä. Joukkue kärsi kahdeksannen peräkkäisen tappionsa koripallon NBA-liigassa tiistaina. Edelleen ilman nivusvaivaista LeBron Jamesia pelannut Los Angeles Lakers löi Chicagon kotonaan 107-100.

Markkanen heitti 17 pistettä. Suomalaistähti kirjautti tililleen myös kolme levypalloa, yhden blokin ja yhden riiston.

Markkanen laittoi 14 pelitilanneyrityksestään kuusi sisään. Kahdeksasta kolmosesta upposi kolme. Hän oli onnistunut neljässä edellisessä ottelussa yhteensä kahdessa kolmen pisteen heitossa.

Bulls oli vielä tauolla vain yhden pisteen päässä. Lakers vei sitten kolmannen neljänneksen nimiinsä 32-25 ja iski lopullisen niitin viimeisen 12-minuuttisen 14-0 -pätkällään, mikä muutti lukemiksi 94-76. Bulls järjesti vielä loppukirin, joka jäi kuitenkin vajaaksi. Tuska paistaa joukkueen pelaamisesta.

Chicago on koko NBA:ssa toiseksi viimeisenä. Joukkueen voittoprosentti on niinkin surkea kuin 22,7. Takana on ainoastaan Cleveland Cavaliers prosentillaan 20,5.

Markkanen voinee aloittaa kesälomansa huhtikuussa. Jo tässä vaiheessa kautta voi tehdä realistisen arvion, ettei Chicago Bulls pääse pudotuspeleihin, vaikka runkosarjakausi on vasta ohittanut puolivälin.

Bullsin viiden ottelun mittainen vieraskiertue päättyy torstaina Denver Nuggetsin hallissa.