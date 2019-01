Ahon ja Teräväisen seurakaveri tekemässä läpimurtoaan NHL:ssä

NHL-kausi on edennyt jo yli puolivälin, mutta vielä on aikaa läpimurrolle. Sellaista tekee Saku Mäenalanen, Carolina Hurricanes.

Tiistaina hyökkääjä pelasi elämänsä ottelun tehden New York Rangersia vastaan kaksi maalia – tarunhohtoisessa Madison Square Gardenissa ja kulttivahti Henrik Lundqvistin selän taakse. Avausmaalissaan hän käytti vastustajan toheloinnin armottomasti hyväkseen.

– No joo, siinä oli hyvä liike mulla. Vastustajan pakki menetti kiekon, ja pääsin yllättävästi laukomaan. Ei ollut varmaan veskari valmiina, Mäenalanen kertasi heti 2-6-tappion jälkeen.

– Kyllähän se hyvältä tuntui tehdä kaksi maalia Lundqvistin taakse. Vielä paremmalta olisi tuntunut, jos oltaisiin voitettu. Maalit olivat plussaa, mutta viidellä viittä vastaan, ja joukkueena kaiken kaikkiaan, tehtiin liikaa vääriä ratkaisuja.

Mäenalanen pääsi pelaamaan ensimmäisen kerran Madison Square Gardeniin. Paikan päällä ottelua seurasi 17 636 katsojaa.

– Ehkä siitä vähän tuli lisää potkua. Jokainen peli on kyllä aika siisti, kun pääsee ylhäällä pelaamaan. Kaikissa on vähän ekstralatausta.

Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour tepasteli ottelun jälkeen Gardenin käytävällä tulokseen pettyneenä. Mäenalaselle, joka luisteli nelosketjussa Victor Raskin ja Warren Foegelen kanssa, irtosivat kuitenkin mainesanat auliisti.

– Hän on ollut vahva heti siitä lähtien, kun kutsuimme hänet farmista. Hän on sentyyppinen pelaaja, että hän saa asioita tapahtumaan jokaisessa vaihdossa. Koko ketjulta ottelu oli hyvä. He toivat koko ajan virtaa kaukaloon, Brind’Amour kehaisi.

Mäenalaselta löytyvät nyt yhdeksän NHL-ottelua ja tehopisteet 4+1. Vaikka nousutrendi vaikuttaa vastustamattomalta, joukkueen avainhyökkääjät ovat edelleen Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen.

– Kyllä he johtavat koko joukkuetta, varsinkin kentällä. Todella hienoa on ollut seurata heidän työtään. He ovat pelanneet tosi hyvin ja kantaneet tätä joukkuetta jo pitkään, Mäenalanen kuvaili.

Oulun Kärpistä ja Suomen maajoukkueesta tuttu Mäenalanen, 24, siirtyi Pohjois-Amerikkaan täksi kaudeksi. Ensin oli ohjelmassa perehtymistä: hyökkääjä pelasi 31 ottelua AHL:n Charlotte Checkersissä. Tehopisteitä kertyi 14 kappaletta.

– Siellä alkoi tottua pienen kaukalon pelaamiseen, ja se valmisti peleihin NHL:ssä.

– AHL:ssäkin treenataan vauhdikasta peliä. Siellä on vähän enemmän sähläystä, NHL:ssä enemmän järkeä. Jotenkin tuntuu, että on helpompi pelata NHL-joukkueessa.

Uusi kotikaupunki, Pohjois-Carolinan Raleigh, elää ja hengittää amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa, baseballia. Kaupungissa on toki toiminut NHL-seurakin runsaat 20 vuotta Hartford Whalersin löydettyä sieltä uuden pääkallopaikan.

– Sopivan kokoinen paikka näin oululaiselle. Ei ole liian iso. Mukavalta vaikuttaa, vaikka en ole vielä ehtinyt oikein kaupungilla käymään. Halli on hyvä ja kaikki puitteet viimeisen päälle.

– Teräväinen ja Aho kertoivat, että viime vuosina kiekkokulttuuri on noussut seudulla aika paljon. Hyvä meininki tällä kaudella on peleissä ollutkin.

Ensimmäisen kerran Saku Mäenalanen nousi suuriin otsikoihin viitisen vuotta sitten. Kun Suomi voitti alle 20-vuotiaiden MM-kultaa, Mäenalanen eteni turnauksen maalikuninkaaksi (pistepörssin voitti muuan Teuvo Teräväinen). Nyt vuodenvaihteessa Suomen nuorille tullut mestaruus nosti kivasti tunteet pintaan.

– Hienot fiilikset tuli turnauksesta ja voitosta. Vielä kun suoritus tuli pienessä askissa ja mukana oli muutama tuttu, aina vaan parempi, Mäenalanen myhäili.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York