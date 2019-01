Todella kova nimi Suomen skeittimaajoukkueeseen – Tokiosta olympiakultaa?

Rullalautailu eli skeittaus on ensi kertaa mukana olympiakisoissa Tokiossa 2020. Suomi voi saavuttaa skeittauksesta jopa olympiakultaa, sillä Suomen maajoukkueeseen on liittynyt lajin huippuihin lukeutuva Lizzie Armanto.

Armantoa pidetään yhtenä maailman parhaista naisskeittaajista. Toisten mielestä jopa maailman paras.

Armanto on voittanut skeittauksen park-kisan X Gamesissa, joka lumilautailun tavoin on skeittauksen arvostetuin tapahtuma. Tänä vuonna Armantosta tuli ensimmäinen nainen, joka suoritti Tony Hawkin tunnetuksi tekemän 360 Loop -tempun, jossa skeittaaja pyörähtää rampilla ylösalaisin täydet 360 astetta.

Armanton isä on suomalainen ja äiti yhdysvaltalainen. Hän on Suomen kansalainen ja voi siis edustaa Suomea Tokiossa, jos Suomi saa olympialaisiin maapaikan.

Tokiossa 2020 kilpaillaan skeittauksessa parkissa ja streetissa. Mukaan pääsee molempiin miesten ja naisten kisoihin 20 kilpailijaa. Yksi maa voi asettaa yhteen kisaan korkeintaan kolme edustajaa

Olympiakomitean Kimmo Yli-Jaskari toivotti Armanton tiistaina mukaan urheiluperheeseen lahjoittamalla hänelle Suomen edustuspaidan, jonka valmistuksessa on käytetty kangasta Suomen jalkapallo-, koripallo- ja jääkiekkomaajoukkueiden pelipaidoista. Vaikka Armanto on asunut elämänsä Yhdysvalloissa, edustaa hän Suomea hyvin mielellään.

Armantosta onkin tullut painija Petra Ollin ohella Suomen merkittävin kultamitalitoivo Tokiossa. Ensi vuonna hän voikin olla Suomessa merkittävä superjulkkis.

Paikka Tokion olympiaskeittauksiin vaatii menestystä kansainvälisissä osakilpailuissa, joita järjestetään pitkin vuotta muun muassa Lontoossa, Riossa, Los Angelesissa, Pariisissa sekä Huntington Beachilla, Kaliforniassa.

Ensimmäinen osakilpailu järjestettiin viime viikolla 11. tammikuuta Rio De Janeirossa, Brasiliassa, jossa Suomea edustivat Jaakko Ojanen, Tommi Björk ja Enni Kalilainen. Heistä Jaakko Ojanen eteni aina välieriin asti.

Suomen maajoukkueessa on nyt viisi skeittaajaa:

Maailmallakin tunnettu Jaakko Ojanen on Suomen skeittiskenen kirkkain tähti. Vuonna 2018 Jaakko selvisi Oslon X Games -kisoissa finaaliin saakka.

Kasperi Kropsu on Oulun lahja skeittaukselle, jonka palkintokaapista löytyy kunnioitettava kokoelma SM-mitaleita. Vuonna 2016 Kasperi nappasi voiton Spitfiren A Year To Burn 2 -kilpailussa. Kasperi on ilmoittanut jo vuonna 2017 hakevansa paikkaa Tokion kisoista.

Tommi Björk on tunnettu skeittaaja sekä Suomessa että ulkomailla. Riossa hän oli todellinen yleisön suosikki, joka sai sekä kanssakilpailijoilta että yleisöltä kiitosta tuomalla tyyliä ja vauhtia muuten kliiniseen kilpaskeittaukseen.

Enni Kalinainen on yksi Suomen kokeneimmista naispuolisista kilpaskeittaajista. Enni on ollut vahvasti mukana kehittämässä suomalaista tyttöjen skeittausskeneä Tyttörullalautailijat ry:n toiminnassa.