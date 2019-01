F1-kisa Suomeen? – selvitystyö aloitettu

KymiRingin moottorirata on tiedotteen mukaan 80 prosenttisesti valmis. Siellä on määrä järjestää 2020 ratamoottoripyörien MotoGP-sarjan osakilpailu. Myös selvitystyö F1-kisan järjestämisestä KymiRingillä on aloitettu.

- Elokuun lopussa Dorna Sports järjestää KymiRingillä MotoGP-luokan testiajon, jonka jälkeen saamme lopullisen aikataulun radan käyttöön ottamiselle. Sitä ennen rakennetaan sisääntulotie sekä saatetaan räjäytystyöt valmiiksi kuluvan talven aikana. Suoja-alueiden loppuosat rakennetaan kevään kuluessa. Rataprofiilin lopullisen muodon ja kallistusten tekeminen tapahtuu huhti- ja toukokuun aikana, ja asvaltoinnit toteutetaan touko–kesäkuun aikana, kommentoi KymiRingin toimitusjohtaja Markku Pietilä.

Projektiin on alkuvaiheen selvitykset ja lupamenettely mukaan lukien käytetty noin 14 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myönnettyjä ja käyttämättömiä valtion apuja 4,6 miljoonaa euroa, joista 4,1 miljoonaa euroa kohdistuu itse GP-rataan. Yhtiöllä on noin 13 000 kerrosneliön rakennusoikeuksista esisopimus, jonka arvo on noin 6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rata-alueelle on kaavoitettu yli 100 000 kerrosneliötä.

MotoGP-osakilpailun järjestämisestä on solmittu promoottorina toimivan Dornan kanssa sopimus, joka kattaa vuodet 2020–2024. Suomen osakilpailu järjestetään vuonna 2020, ja tarkka päivämäärä vahvistetaan sen jälkeen, kun MotoGP-testit ajetaan KymiRingillä elo–syyskuussa 2019. Kilpailun televisiosignaali lähetetään yli 200 maahan, ja katsojia sillä on arviolta 430 miljoonaa.

Hankkeen taloudellinen kannattavuus on sosiaalisen median kuohuvissa keskusteluissa kyseenalaistettu. Suomen Moottoriliiton puheenjohtajan Tapio Nevalan mukaan MotoGP-kilpailu tuo KymiRingin vaikutusalueelle suuren taloudellisen panoksen.

- KymiRingin MotoGP:n katsojamäärän arvioidaan olevan 100 000–150 000 katsojaa. Esimerkiksi Valencian GP:n suora taloudellinen vaikutus on 38 miljoonaa euroa, Nevala vertaa.

Suurena unelmana olisi tietysti Formula ykkösten osakilpailun järjestäminen Suomessa. Aiemmin Suomen GP:tä suunniteltiin Alastaroon ja Helsinkiin, mutta konkreettisemmin kisaprojektit eivät syttyneet eloon. Osasyynä oli entisen F1-mogulin Bernie Ecclestonen vaatima kymmenien miljoonien eurojen kynnysraha.

Nyt AKK Sports Oy on sopinut Formula One Groupin kanssa Suomen ja KymiRingin soveltuvuuden selvittämisestä F1-osakilpailun järjestämiseen. Virallinen dokumentti on allekirjoitettu ja yhteistyö aloitettu kesällä 2018.

- Olemme hakeneet OKM:n avustusta osakilpailuhaun vaatimusten selvittämiseksi. Emme pakonomaisesti aja kisan saamista vaan selvitämme, onko Suomella intressiä, mahdollisuuksia ja perusteltua syytä hakea osakilpailua tulevaisuudessa. Selvää on se, että saamme paljon oppia itse selvitystyöstä ja siitä, mitä kaikkein korkeatasoisin moottoriurheilukilpailu todellisuudessa vaatii, AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio toteaa.

F1:n uusi kaupallinen omistaja Liberty Media ei välttämättä vaadi kynnysrahaa, jos kisa muuten palvelee F1-sarjan etuja. Ei ole täysin epärealistista, etteikö Suomessa voisi 2020-luvulla F1-kisaa järjestää.